Wohngebäude SILENE von KIBB Immobilien geht an Wiener Städtische

Wien (OTS) -

Juli 2026 – Mit dem Wohngebäude SILENE erweitert die Wiener Städtische Versicherung ihr Immobilienportfolio um 39 freifinanzierte Mietwohnungen mit Wohnflächen von 34 bis 101 m² in Wien-Donaustadt. Es befindet sich unmittelbar am Albert-Schultz-Park, ist direkt an die U2 angebunden und zählt zu den ersten realisierten Wohnprojekten im neuen Stadtentwicklungsgebiet Hausfeld. Die Baufertigstellung erfolgte Ende Mai 2026, die Vermietung ist bereits erfolgreich gestartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Mit dem Erwerb von SILENE bauen wir unser rund 2,4 Milliarden Euro umfassendes Immobilienportfolio gezielt weiter aus. Unser Fokus liegt seit vielen Jahren auf hochwertigen Wohnimmobilien mit langfristiger Perspektive – SILENE passt daher ideal zu unserer Strategie“, so Gerald Weber, Vorstandsdirektor der Wiener Städtischen Versicherung.

Mit der erfolgreichen Veräußerung von SILENE, das Teil des Projekts YOU2 – Dein Zuhause am Hausfeld ist, und dem gelungenen Vermietungsstart unterstreicht KIBB Immobilien gleichzeitig einmal mehr ihre Kompetenz in der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Wohnimmobilien sowie ihre Rolle als verlässlicher Partner institutioneller Investoren.

„Wir freuen uns sehr, mit der Wiener Städtischen eine langfristig orientierte Käuferin und Partnerin für SILENE gewonnen zu haben. Besonders erfreulich ist, dass die Vermietung bereits sehr erfolgreich angelaufen ist und die Wohnungen auf großes Interesse stoßen“, so Thomas Auböck, Geschäftsführer der KIBB Immobilien GmbH.

Weitere Infos zum Projekt unter www.you2.at.

Über KIBB Immobilien:

Die KIBB Immobilien GmbH ist ein privater Bauträger mit Tätigkeitsschwerpunkt Wien. Der Fokus liegt auf freifinanzierten Mietwohnungen zu fairen Preisen. Lebensqualität. Leistbarkeit, Nachhaltigkeit und Verantwortung, sind die Werte, auf denen unser Handeln beruht.

Über die Wiener Städtische:

Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist die größte Einzelgesellschaft der internationalen Versicherungsgruppe VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) mit Sitz in Wien und ist mit neun Landesdirektionen, 125 Geschäftsstellen und rund 4.000 Mitarbeitern präsent. Weiters verfügt das Unternehmen über eine Zweigniederlassung in Slowenien. Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist eine innovative und verlässliche Partnerin für sämtliche Kundenbedürfnisse sowohl in privaten Lebenssituationen als auch im Gewerbe- und Firmenkundenbereich.

Aufgrund ihrer Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurde die Wiener Städtische als „familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet und zuletzt im Jahr 2024 rezertifiziert.