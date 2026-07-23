ÖVP – Olischar: Öffi-Chaos als Wiener Sommerprogramm

Wien (OTS) -

Nahezu täglich werden neue Einschränkungen und Ausfälle im Wiener Öffi-Netz während der Sommermonate bekannt. Mit deutlicher Kritik reagiert die Verkehrs- und Planungssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar, auf die massiven Einschränkungen im Wiener Öffi-Netz. „Notwendige Sanierungsarbeiten müssen durchgeführt werden, aber es kann nicht sein, dass die Wienerinnen und Wiener jeden Sommer vor einem neuen Öffi-Chaos stehen. Wer gleichzeitig an derart vielen zentralen Verbindungen arbeitet, muss auch dafür sorgen, dass die Fahrgäste weiterhin verlässlich an ihr Ziel kommen“, so Olischar.



Aktuell sind mit den Linien 40, 41 und 42 gleich drei wichtige Straßenbahnlinien vorübergehend komplett eingestellt, während die Linien 37 und 38 nur teilweise deren Strecken übernehmen. Auch bei den Linien 5 und 12 kommt es zu Einschränkungen und geänderten Streckenführungen. Gleichzeitig fährt die U3 bis Ende August nicht zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof. „Die Auswirkungen reichen damit weit über einzelne Straßenzüge hinaus und treffen zehntausende Fahrgäste in mehreren Bezirken. Umsteigen, längere Wege und zusätzliche Fahrzeit dürfen nicht die einzige Antwort der Stadt auf monatelange Bauarbeiten sein“, kritisiert Olischar.



Die Wiener Volkspartei fordert daher eine bessere Koordination der Baustellen und ein Ersatzangebot, das sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Fahrgäste orientiert. Gerade bei wichtigen Direktverbindungen müsse geprüft werden, wie diese während längerer Sperren bestmöglich aufrechterhalten werden können. „Die Wienerinnen und Wiener zahlen mittlerweile deutlich mehr für ihre Öffi-Tickets und dürfen sich daher auch ein funktionierendes Angebot erwarten. Baustellen sind notwendig, Chaos ist es nicht. Die Stadtregierung muss endlich dafür sorgen, dass Sanierungen besser aufeinander abgestimmt werden und Wien auch während der Sommermonate verlässlich öffentlich erreichbar bleibt“, so Olischar abschließend.