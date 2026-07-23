- 23.07.2026, 14:00:03
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Neue Marktanalyse 2026: KI und digitale Sichtbarkeit verändern die Patientengewinnung von Zahnarztpraxen.
Die DentalAce Marktanalyse 2026 zeigt, dass Praxen
aufgrund natürlicher Patientenfluktuation kontinuierlich neue
Patienten gewinnen müssen. Je nach Praxisgröße beträgt der jährliche
Ersatzbedarf bis zu 20 Prozent des Patientenstamms.
Grundlage der Analyse sind Daten von Eurostat, OECD sowie
öffentlich verfügbare Marktdaten. 64 Prozent der EU-Bürger suchen
Gesundheitsinformationen online, 43 Prozent vereinbaren Termine
digital. In Österreich buchen bereits 28 Prozent Arzttermine online.
Patienten vergleichen vor der Praxiswahl Bewertungen, Leistungen,
Fotos und Terminmöglichkeiten. Gleichzeitig gewinnen KI-gestützte
Suchsysteme zunehmend Einfluss auf die digitale Sichtbarkeit.
Die Analyse identifiziert fünf zentrale Erfolgsfaktoren: digitale
Sichtbarkeit, verifizierte Bewertungen, Online-Terminbuchung,
KI-gestützte Kommunikation sowie aktuelle Praxisprofile und Inhalte.
Emil Nedev, Gründer von DentalAce: „Die Entscheidung für eine
Zahnarztpraxis fällt heute meist bereits online. Mit dem Aufstieg
der KI wird digitale Sichtbarkeit zu einem entscheidenden
Wettbewerbsfaktor.“
Neue Marktanalyse 2026: KI verändert Patientengewinnung
Die DentalAce Marktanalyse 2026 zeigt, wie KI, digitale Sichtbarkeit und Online-Terminbuchung die Patientengewinnung verändern und welche Maßnahmen Zahnarztpraxen jetzt ergreifen sollten.
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Mag. Elissaveta Zaharieva
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