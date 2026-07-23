Neue Marktanalyse 2026: KI und digitale Sichtbarkeit verändern die Patientengewinnung von Zahnarztpraxen.

Wien (OTS) -

Die DentalAce Marktanalyse 2026 zeigt, dass Praxen

aufgrund natürlicher Patientenfluktuation kontinuierlich neue

Patienten gewinnen müssen. Je nach Praxisgröße beträgt der jährliche

Ersatzbedarf bis zu 20 Prozent des Patientenstamms.

Grundlage der Analyse sind Daten von Eurostat, OECD sowie

öffentlich verfügbare Marktdaten. 64 Prozent der EU-Bürger suchen

Gesundheitsinformationen online, 43 Prozent vereinbaren Termine

digital. In Österreich buchen bereits 28 Prozent Arzttermine online.

Patienten vergleichen vor der Praxiswahl Bewertungen, Leistungen,

Fotos und Terminmöglichkeiten. Gleichzeitig gewinnen KI-gestützte

Suchsysteme zunehmend Einfluss auf die digitale Sichtbarkeit.

Die Analyse identifiziert fünf zentrale Erfolgsfaktoren: digitale

Sichtbarkeit, verifizierte Bewertungen, Online-Terminbuchung,

KI-gestützte Kommunikation sowie aktuelle Praxisprofile und Inhalte.

Emil Nedev, Gründer von DentalAce: „Die Entscheidung für eine

Zahnarztpraxis fällt heute meist bereits online. Mit dem Aufstieg

der KI wird digitale Sichtbarkeit zu einem entscheidenden

Wettbewerbsfaktor.“