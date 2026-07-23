Gemeinsam für nachhaltigen Tennissport: REISSWOLF Österreich, Renewaball® und tennisnet starten Recyclingpartnerschaft

Wien (OTS) -

Jedes Jahr werden weltweit mehr als 300 Millionen Tennisbälle entsorgt – allein in Europa sind es mehrere Millionen. Dabei bestehen Tennisbälle aus wertvollen Materialien wie Gummi, Filz und Kunstfasern, die grundsätzlich wiederverwertet werden können. Bislang fehlte in Österreich jedoch eine flächendeckende, praktikable Lösung für Sammlung, Transport und Recycling. Die Folge: Die meisten gebrauchten Tennisbälle landeten im Restmüll.

Das ändert sich jetzt: REISSWOLF Österreich, Renewaball® und tennisnet schaffen gemeinsam die erste österreichweite Recyclinglösung für gebrauchte Tennisbälle und setzen damit einen neuen Standard für nachhaltige Kreislaufwirtschaft im Tennissport.

„ Nachhaltigkeit funktioniert dann am besten, wenn sie einfach umzusetzen ist. Genau das schaffen wir mit dieser Partnerschaft. Gemeinsam mit Renewaball® und tennisnet bieten wir Tennisvereinen erstmals eine unkomplizierte Lösung, gebrauchte Tennisbälle dem Recycling zuzuführen. Was bisher gößtenteils im Restmüll gelandet ist, kann künftig wieder als Rohstoff genutzt und zu neuen Renewaball® Tennis- und Padelbällen verarbeitet werden. Das ist gelebte Kreislaufwirtschaft und ein Gewinn für Vereine, den Tennissport und unserer Umwelt “, sagt Thomas Rodrigo Beranek MSc, Geschäftsführer von REISSWOLF Österreich.

„ Diese Partnerschaft zeigt, dass Kreislaufwirtschaft funktioniert, wenn Sammlung, Schreddern, Logistik und Recycling Hand in Hand gehen. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen, mit jenen von REISSWOLF Österreich und tennisnet machen wir es jedem österreichischen Tennisverein leicht, Teil der Kreislaufwirtschaft zu werden “, meint Hélène Hoogeboom, Geschäftsführerin und Gründerin von Renewaball®.

„ Als größte redaktionelle Tennis-Plattform der DACH-Region möchten wir einen kleinen Teil dazu beitragen, aktiv zu einer nachhaltigeren Zukunft unseres Sports beizutragen. Jährlich landen Millionen von Tennisbällen im Restmüll – ein enormer Verlust von wertvollen Rohstoffen. Durch unsere Partnerschaft mit REISSWOLF und Renewaball® nutzen wir die digitale Reichweite von tennisnet, um Österreichs Vereine direkt zu vernetzen und den gesamten Anmeldeprozess so unkompliziert wie möglich zu gestalten. So machen wir den Einstieg in die Kreislaufwirtschaft für jeden Club zum Selbstläufer “, so Alex Antonitsch, Gründer und Geschäftsführer der Tennisnet Group.

Einfach sammeln statt entsorgen

Im Rahmen der Kooperation erhalten teilnehmende Tennisvereine spezielle Sammelbehälter für gebrauchte Tennisbälle. Sobald diese gefüllt sind, übernimmt REISSWOLF Österreich die Abholung sowie den sicheren Transport.

Nach einer sorgfältigen Vorsortierung werden die Tennisbälle bei REISSWOLF zerkleinert und anschließend an Renewaball® übergeben. Dort werden Gummi, Filz und weitere Bestandteile in einem innovativen Recyclingprozess getrennt und aufbereitet. Das recycelte Gummi wird anschließend mit 100 Prozent europäischer Schafwolle umhüllt und zu neuen Tennis- oder Padelbällen verarbeitet. Dabei entsteht kein Mikroplastik. Darüber hinaus werden aus den wiedergewonnenen Materialien weitere hochwertige Produkte hergestellt.

So erhalten wertvolle Rohstoffe ein zweites Leben und werden dauerhaft in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt.

Anmeldung ab sofort – Projektstart im 4. Quartal 2026

Die neue Recyclinglösung startet offiziell im 4. Quartal 2026. Österreichische Tennisvereine können sich jedoch bereits jetzt unter [email protected] anmelden und ihre kostenlosen Sammelbehälter vorbestellen.

Dadurch ist sichergestellt, dass die Vereine pünktlich zum Projektstart Teil der Initiative sind und unmittelbar mit dem Sammeln gebrauchter Tennisbälle beginnen können.

Von der Bestellung der Sammelbehälter bis zur Abholung der gefüllten Behälter wird der gesamte Ablauf zentral organisiert. Für die Vereine entsteht kaum zusätzlicher organisatorischer Aufwand.

Nachhaltigkeit, die allen zugutekommt

Mit dieser Initiative setzen REISSWOLF Österreich, Renewaball® und tennisnet gemeinsam neue Maßstäbe für Kreislaufwirtschaft im europäischen Tennissport und zeigen, wie durch partnerschaftliche Zusammenarbeit aus vermeintlichem Abfall wertvolle Ressourcen entstehen.

Über REISSWOLF Österreich

Wir l(i)eben Datenschutz.

REISSWOLF wurde vor über 40 Jahren in Hamburg gegründet und ist seit mehr als 25 Jahren in Österreich tätig. Unser Unternehmensname steht seit Jahrzehnten für sichere Akten- und Datenträgervernichtung und hat sich als Synonym für Datenschutz etabliert. Heute ist REISSWOLF europaweit tätig und bietet neben der sicheren Vernichtung von Daten und Dokumenten umfassende Lösungen in den Bereichen Digitalisierung und Archivierung.

Weitere Informationen: www.reisswolf.at

Über Renewaball®

Renewaball® wurde 2021 in den Niederlanden gegründet und ist das weltweit erste Unternehmen, das kreislauffähige Tennis- und Padelbälle aus recycelten Materialien gebrauchter Bälle herstellt. Durch das Sammeln, Recyceln und Wiederverwenden von Gummi, Filz und weiteren Bestandteilen verwandelt Renewaball® den linearen Lebenszyklus von Sportbällen in einen nachhaltigen Materialkreislauf.

Als zertifiziertes B Corp-Unternehmen verbindet Renewaball® sportliche Spitzenleistung mit ökologischer Verantwortung und leistet einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft im Sport.

Weitere Informationen: www.renewaball.com

Über tennisnet

tennisnet ist das führende Tennisportal im deutschsprachigen Raum und erreicht mit seiner Webseite, der tennisnet Fan App sowie Social-Media-Kanälen monatlich mehr als eine Million Tennisfans in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Neben aktuellen Nachrichten Live-Scores, Hintergrundberichten und Serviceangeboten bietet tennisnet mit dem Premium Club exklusive Vorteile für die Tennis-Community. Als digitaler Treffpunkt für Tennisvereine, Spielerinnen und Spieler sowie Fans ist tennisnet der ideale Partner, um nachhaltige Initiativen direkt an der Basis des Sports zu verankern.

Weitere Informationen: www.tennisnet.com