FPÖ - Frühmesser-Götschober: Frauen wieder sichtbar machen!

Wien (OTS) -

Die Wiener FPÖ-Frauensprecherin und Landtagsabgeordnete Lisa Frühmesser-Götschober begrüßt die Entscheidung des Landes Steiermark, Frauen in der Verwaltungssprache wieder ausdrücklich sichtbar zu machen. Mit der Einführung einer Gender-Generalklausel werde nun klargestellt, dass Personenbezeichnungen für alle Geschlechter gelten, während gleichzeitig auf sprachlich umständliche und schwer lesbare Genderformulierungen verzichtet wird. Ziel der Reform ist es, die Lesbarkeit und Verständlichkeit von Landesgesetzen zu verbessern.

„Sprache prägt die Realität. Und die Steiermark legt vor, wie eine moderne und verständliche Verwaltungssprache aussehen kann. Frauen werden wieder ausdrücklich sichtbar gemacht, anstatt sie hinter ideologisch-motivierten und holprigen Sprachkonstruktionen verschwinden zu lassen. Daran sollte sich auch Wien endlich ein Beispiel nehmen", betont Frühmesser-Götschober.

Während der freiheitliche Landeshauptmann Kunasek mit erstem September eine klare und verständliche Sprache in Landestexten garantiert, geht Rot-Pink in Wien noch immer den entgegengesetzten und rückschrittlichen Weg: „In der Wiener Verwaltung sollen Frauen durch unlesbare Interpunktionsjamben bewusst unsichtbar gehalten werden, während immer neue Genderformulierungen die Geschlechterwahrnehmung verzerren. Komplizierte Sonderzeichen schaffen aber keine Gleichberechtigung, sondern erschweren die Verständlichkeit und verdrängen die weibliche Sprachform aus dem öffentlichen Raum", so die FPÖ-Frauensprecherin und schließt: „Die Steiermark hat dafür einen vernünftigen Weg eingeschlagen. Wien wäre gut beraten, diesem Beispiel zu folgen und Frauen auch in der Verwaltungssprache wieder ausdrücklich sichtbar zu machen.“