  • 23.07.2026, 13:35:02
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Ressourcen. Resilienz. Rentabilität: Ticketverkauf für den csrTAG 2026 startet

Am 22. Oktober 2026 lädt respACT zum 21. csrTAG ins Congress Centrum Alpbach ein. Unter dem Motto „R³: Ressourcen. Resilienz. Rentabilität“ diskutieren mehr als 250 Vertreter*innen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, wie Nachhaltigkeit zum entscheidenden Wirtschaftsfaktor wird.
Wien (OTS) - 

Zum 21. Mal bringt der csrTAG von respACT Vertreter*innen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammen, um die Zukunft nachhaltigen Wirtschaftens in Österreich zu diskutieren. Der Kongress findet am 22. Oktober 2026 erstmals im Congress Centrum Alpbach statt und der Ticketverkauf ist ab sofort geöffnet.

„Ressourcen, Resilienz und Rentabilität sind heute entscheidende Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Der csrTAG zeigt anhand konkreter Praxisbeispiele, wie sich verantwortungsvolles Wirtschaften und wirtschaftlicher Erfolg erfolgreich verbinden lassen“, sagt Daniela Knieling, Geschäftsführerin von respACT.

Keynotes, Workshops und Networking-Formate bieten Orientierung, Inspiration und praxisnahe Einblicke. Zu den Highlights zählen eine Keynote der Europäischen Investitionsbank und eine Diskussionsrunde zur Zukunft der Kreislaufwirtschaft zwischen Politik und Industrie. Zudem stehen aktuelle Praxisbeispiele zu EmpCo, Energieeffizienz und resilienten Wertschöpfungsketten im Fokus. Die detaillierte Pressemitteilung mit weiteren Informationen finden Sie hier.

Sponsoren und Partner

respACT bedankt sich bei seinen Hauptpartner*innen, Fördergebern und Unterstützer*innen des csrTAG 2026.

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respACT - austrian business council for sustainable development
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Telefon: +43 664 197 25 82
E-Mail: [email protected]
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