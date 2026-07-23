Ein Ticket – zwei Urlaube: Nachhaltig anreisen ins Ausseerland Salzkammergut

Ausseerland Salzkammergut (OTS) -

Viele Gäste stellen den PKW ab, sobald sie am Urlaubsort angekommen sind, um zu Fuß, mit dem Rad oder per Shuttle unterwegs zu sein. Die Anreise mit Bahn oder Bus ist eine sinnvolle Alternative. Das unterstreicht das Ausseerland Salzkammergut mit der Initiative „Ein Ticket – zwei Urlaube“.

Mehrere mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnete Tourismusdestinationen haben sich zusammengeschlossen, um eine Initiative für klimafreundliches Reisen zu starten. Das Ausseerland Salzkammergut unterstützt „Ein Ticket – zwei Urlaube“.

Wer bis zum 31. August 2026 für einen Sommeraufenthalt mit Bahn oder Bus anreist, hat die Chance auf einen zweiten Urlaub im Winter. Mit der Initiative „Ein Ticket – zwei Urlaube“ möchten die Tourismusregionen einen Anreiz schaffen, über die öffentliche Anreise nachzudenken. Zu den beteiligten Regionen zählen Ausseerland Salzkammergut, Saalfelden Leogang, Seefeld, Wagrain Kleinarl, Wildschönau und Zell am See-Kaprun. Gemeinsam repräsentieren sie eine neue Form der destinationsübergreifenden Zusammenarbeit im österreichischen Tourismus.

Einfache Anreise, genussvoller Aufenthalt

Das Ausseerland Salzkammergut ist sowohl per Bahn als auch mit dem Bus gut erreichbar. Vor Ort verzichten viele Gäste schon aus Genussgründen aufs Auto: Ausgedehnte Wander- und Radwege ziehen sich durch die wunderschöne Landschaft der Ferienregion. Für größere Reichweiten können e-Bikes bei Verleihbetrieben vor Ort gemietet und regionale Shuttle-Dienste genutzt werden.

Wer sich für einen Urlaub im Ausseerland entscheidet, kann sich auch über die Anreise hinaus auf nachhaltige Standards verlassen. Seit 2025 trägt die Destination das Österreichische Umweltzeichen. Das staatlich anerkannte Gütesiegel steht für eine nachweislich nachhaltige Tourismusentwicklung und verpflichtet die Regionen dazu, in Bereichen wie Mobilität, Klimaschutz, Natur- und Ressourcenschutz sowie regionaler Wertschöpfung kontinuierlich Maßnahmen umzusetzen und weiterzuentwickeln.

Das Hotel Kogler in Bad Mitterndorf, wo dem Gewinner ein kostenfreier Winterurlaub winkt, zählt zu den Umweltzeichen-Pionierbetrieben im Ausseerland Salzkammergut. „Damit das Ausseerland auch für die nächste Generation ein so kraftvoller Ort bleibt“, bekräftigt Pamela Binder, Geschäftsführerin Tourismusverband Ausseerland Salzkammergut. Für die Nachhaltigkeitskoordination ist Nicole Mandl im Tourismusverband verantwortlich: „Gemeinsam setzen wir mit Ein Ticket – zwei Urlaube ein Zeichen für klimafreundliche Mobilität und partnerschaftliche Zusammenarbeit im österreichischen Tourismus.“

Informationen und Einreichungen unter 1ticket-2urlaube.at

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