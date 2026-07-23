„Großer Ferienspaß“ auf Schloss Hof ab 1. August

St. Pölten (OTS) -

Auf Schloss Hof erwartet Familien vom 1. bis 30. August täglich ein abwechslungsreiches Ferienprogramm mit spannenden Erlebnissen, tierischen Begegnungen sowie Spiel- und Kreativangeboten. „Der große Ferienspaß“ startet am 1. August mit einem Besuch von Rolf Rüdiger („Rolf Rüdiger sucht das Hohe C“ in der Bühne im Barockstall) sowie einem „Lichtertanz“ inklusive Barockpferde-Show, Schlossführungen, Live-Musik in einer Sternenhimmel-Disco und einer Lichtershow.

Am 9. August bietet das Mitmachkonzert „Brüderchen & Schwesterchen“ eine Reise ins Märchenland, am 14. August leitet „Der Wilde Wiesenkräuterich“ eine musikalische Kräuterwanderung. Am 15. August gibt Marko Simsa das Konzert „Filip Frosch und das Geheimnis des Wassers“, am 16. August Bernhard Fibich das Mitmachkonzert „Best of Bernhard Fibich“. Am 22. August erzählt „Der Froschkönig“ sein Märchen, am 29. August hebt sich der Vorhang für das Impro-Musical „Salon Spontan“. Nicht zuletzt lädt am 30. August eine Kunstakademie für Kinder zum Malen, Töpfern und Formen und besingt Marko Simsa in einem weiteren Konzert „Das bunte Kamel“

Weitere Höhepunkte im August sind regelmäßige Kasperl-Abenteuer, Besuche der Donaupiraten aus Asagan und Fantasiereisen mit einem fliegenden Geschichtenteppich in der Bühne im Barockstall, die Familienführungen „Schloss Hof entdecken“ und die mobile Besucherattraktion „Das fahrende Au-Theater“ auf der Spielwiese. Dazu kommen wie gewohnt der Streichelzoo, die Erlebnispfade und Abenteuerspielplätze, die Kugelbahn und der Laufradparcours sowie der Irrgarten und das Labyrinth.

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02285/20000, e-mail [email protected] und www.schlosshof.at.