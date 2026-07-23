Jedes dritte Hotel bleibt für KI unsichtbar: Neue Analyse zeigt deutlichen Handlungsbedarf für die Hotellerie

Innsbruck (OTS) -

Künstliche Intelligenz verändert die digitale Reiseplanung grundlegend. Reisende stellen ihre Fragen zunehmend direkt an ChatGPT, Gemini und andere KI-Systeme und erhalten konkrete Hotel-Empfehlungen statt klassischer Suchergebnislisten. Gleichzeitig entwickeln sich KI-Systeme und Suchmaschinen rasant weiter und verändern fortlaufend die Spielregeln der digitalen Sichtbarkeit.

Für Hotels bedeutet das: Wer online gefunden und empfohlen werden möchte, muss seine digitale Präsenz gezielt weiterentwickeln. Erstmals verändert sich damit nicht nur die Art, wie Gäste suchen, sondern auch, nach welchen Kriterien Hotels digital gefunden und empfohlen werden.

Wie groß der Handlungsbedarf in der DACH-Region ist, zeigt die erste Auswertung des von Online Birds entwickelten AI Prompt Scores, der den etablierten Hotel Digital Score um eine zusätzliche Bewertung der Sichtbarkeit in KI-Systemen ergänzt. Für die Erhebung wurden zwischen März und Juni 2026 mehrere hundert KI-Analysen von Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewertet.

Die zentralen Ergebnisse im Überblick

Keine Sichtbarkeit in KI-Antworten: 34,3 Prozent aller geprüften Hotels erzielen einen AI Prompt Score von 0 und erscheinen damit in keiner einzigen relevanten KI-Empfehlung.

34,3 Prozent aller geprüften Hotels erzielen einen AI Prompt Score von 0 und erscheinen damit in keiner einzigen relevanten KI-Empfehlung. Großer Nachholbedarf: Das typische Hotel erreicht lediglich 2,5 Punkte (jede Nennung in einer beantworteten KI-Anfrage entspricht einem Punkt). Fast 60 Prozent der Betriebe liegen bei fünf Punkten oder darunter.

Das typische Hotel erreicht lediglich 2,5 Punkte (jede Nennung in einer beantworteten KI-Anfrage entspricht einem Punkt). Fast 60 Prozent der Betriebe liegen bei fünf Punkten oder darunter. Das Potenzial ist da: Spitzenwerte von über 600 Punkten zeigen, dass eine hervorragende Sichtbarkeit in KI-Systemen für Hotels möglich ist.

„Die erste Google-Seite war lange das Ziel. Heute entscheidet zunehmend, ob ein Hotel überhaupt Teil einer KI-Antwort wird. Suchmaschinenoptimierung bleibt ein zentraler Bestandteil digitaler Sichtbarkeit. Wer jedoch künftig von KI-Systemen empfohlen werden möchte, muss seine digitale Präsenz ganzheitlich weiterentwickeln. KI bewertet nicht nur einzelne Webseiten, sondern das Zusammenspiel zahlreicher digitaler Signale, die das Gesamtbild eines Hotels prägen.“ so Philipp Ingenillem, Gesellschafter und CSO, Online Birds

Worauf es jetzt ankommt

Damit KI-Systeme ein Hotel empfehlen, benötigen sie klare, konsistente und vertrauenswürdige Signale aus verschiedenen digitalen Quellen. Entscheidend ist daher ein ganzheitliches Online Marketing, das alle relevanten Touchpoints konsistent aufeinander abstimmt. Dazu zählen unter anderem:

Eine klare und unverwechselbare Positionierung

Strukturierte Daten (z. B. Schema Markup) für eine maschinell lesbare Website

Vertrauenswürdige Bewertungen auf relevanten Drittportalen

Redaktionelle Erwähnungen und digitale PR

Konsistente und thematisch fokussierte Social-Media-Aktivitäten

Erst ein ganzheitliches Online Marketing, bei dem alle relevanten Maßnahmen ineinandergreifen, ermöglicht es KI-Systemen, Hotels richtig einzuordnen und gezielt zu empfehlen. Die erste Auswertung des AI Prompt Scores zeigt deutlich: Für viele Hotels besteht noch erheblicher Handlungsbedarf, um in KI-Systemen sichtbar zu werden.

Über Online Birds & den Hotel Digital Score

Online Birds ist ein internationales Online-Marketing-Unternehmen, das sich auf die Betreuung und Beratung führender Individualhotels, Hotelgruppen und -ketten spezialisiert hat. Mit einem Team von über 90 Expert:innen an den Standorten München, Berlin, Lissabon und Innsbruck betreut das Unternehmen mehrere hundert Hotelkunden weltweit. Mit dem kostenfreien Hotel Digital Score und der Wissensplattform Online Birds Education teilt Online Birds sein Expertenwissen in Form von Analysen, Praxis-Tipps und Weiterbildungen. Der AI Prompt Score ist als zusätzliche Bewertung der Sichtbarkeit in KI-Systemen Bestandteil des Hotel Digital Scores.

www.online-birds.com | www.hoteldigitalscore.com