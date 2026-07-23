B 18 Gölsentalstraße: Arbeiten für Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Gölsentalstraße zwischen Maierhöfen und Wiesenfeld (Bezirk Lilienfeld) im Zuge der Landesstraße B 18 wurde auf einer Länge von rund 820 Metern erneuert. Im Zuge der Fahrbahnsanierung wurde zunächst die bestehende bituminöse Deckschicht auf einer Gesamtfläche von rund 6.600 Quadratmetern bis in eine Tiefe von vier Zentimetern abgefräst. Anschließend wurde eine neue bituminöse Deckschicht eingebaut. Die Arbeiten führten die Straßenmeisterei Lilienfeld und die Firma Anton Traunfellner im Juli innerhalb einer Bauzeit von zwei Wochen durch. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 155.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Da die Gölsentalstraße im Zuge der B 18 aufgrund von Rissen und Ausbrüchen zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen entsprach, hat der NÖ Straßendienst beschlossen, die Fahrbahn der B 18 von Kilometer 53,577 bis Kilometer 54,4 zu erneuern. Die Landesstraße B 18 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von 10.500 Fahrzeugen pro Tag frequentiert.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]