Neuer Bestwert für oe24 RADIO: Erstmals 160.000 Hörer pro Tag *)

Wien (OTS) -

Historischer Bestwert für oe24 RADIO im aktuellen Radiotest (2026_2): Der Radio-Sender der oe24 Media Group setzt seinen dynamischen Wachstumskurs weiter fort und verzeichnet starke Zuwächse in ganz Österreich. Ein zentraler Meilenstein gelang bundesweit in der werberelevanten Kernzielgruppe (14–49 Jahre, Mo–So): Hier verdoppelt oe24 RADIO seinen Marktanteil von 1 % auf 2 % und durchbricht damit erstmals diese wichtige Marke!

Werktags (Mo–Fr) klettert die Tagesreichweite in der Kernzielgruppe (14–49 Jahre) von 2,3 % auf 3,0 % . Das entspricht 122.000 täglichen Hörern – ein starkes Plus von +32,6 % (+30.000 Hörer im Vergleich zum Vorjahr).

Auch in der Gesamtzielgruppe (10+ Jahre, Mo–Fr) baut oe24 RADIO seine Reichweite aus und erreicht mit 2,0 % Tagesreichweite mittlerweile über 160.000 Hörerinnen und Hörer *) täglich in ganz Österreich (+20,3 %).

Wien als Wachstumsmotor

Besonders stark ist das oe24-Wachstum in Wien: Im hart umkämpften Wiener Radiomarkt verzeichnet oe24 RADIO in allen wesentlichen Leistungswerten der Kernzielgruppe (14–49 Jahre) neue Rekordwerte mit Zuwächsen von über 50 Prozent:

Tagesreichweite Wien (14–49, Mo–Fr): Sprung von 2,7 % auf 4,2 % (+55,6 %).

Sprung von 2,7 % auf (+55,6 %). Marktanteil Wien (14–49, Mo–Fr & Mo–So): Anstieg von 2 % auf 3 % (+50,0 %).

oe24 Media Group CEO Niki Fellner:

„Das Ergebnis des aktuellen Radiotests ist ein weiterer Beweis dafür, dass unsere 360-Grad-Markenstrategie voll aufgeht! Wir freuen uns, dass wir im Radio erstmals die Marke von 2 Prozent Marktanteil geknackt haben. Mit über 160.000 täglichen Hörern erreichen wir so viele Österreicher wie noch nie und sind für unsere Werbepartner ein immer stärkerer und verlässlicherer Partner für hochwirksame Kampagnen und maßgeschneiderte Sonderwerbeformen.“

oe24 RADIO Programmchef Alex Nausner: „Der aktuelle Radiotest ist eine großartige Bestätigung für unser gesamtes Team und zeigt, dass unser neues Konzept genau den Nerv der Österreicherinnen und Österreicher trifft: Superhits & Gute Laune als musikalisches Fundament, gepaart mit den schnellsten Breaking News live aus dem oe24 Newsroom. Ein riesiges DANKE an unser Team für den täglichen Einsatz und an über 160.000 oe24-Hörerinnen und -Hörer für ihr Vertrauen!“

Quelle:

* Radiotest 2026_2, Gesamtösterreich, Montag-Freitag, 10+

**Radiotest 2026_2, Gesamtösterreich, Montag-Sonntag, 14-49

*** Radiotest 2026_2, Wien, Montag-Freitag , 14-49