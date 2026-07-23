  • 23.07.2026, 12:10:02
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FPÖ – Resch: Simas Inkompetenz stürzt Wien ins Öffi-Chaos

FPÖ fordert Direkt-Ersatzbusse von Grinzing und Gersthof zum Schottentor

Wien (OTS) - 

Die rot-pinke Verkehrspolitik sorgt für immer mehr Frust bei den Wienern. Während die Straßenbahnlinien 40, 41 und 42 eingestellt sind und die Linien 37 und 38 nicht mehr bis zum Schottentor verkehren, gibt es keine direkten Ersatzverbindungen in die Innenstadt. Gleichzeitig werden die Öffis immer teurer.

„Simas Baustellenmanagement ist ein Paradebeispiel für politische Inkompetenz. Sie streicht funktionierende Direktverbindungen, bietet keinen gleichwertigen Ersatz an und verlangt von den Wienern gleichzeitig immer höhere Ticketpreise. Die Leidtragenden sind die Fahrgäste, die täglich zusätzliche Umwege und Umstiege in Kauf nehmen müssen“, kritisiert FPÖ-Wien Mobilitäts- und Wiener Stadtwerkesprecher LAbg. Klemens Resch.

Die FPÖ fordert die sofortige Einrichtung von Direkt-Ersatzbussen von Grinzing zum Schottentor sowie von Gersthof zum Schottentor.

„Die Wiener zahlen immer mehr und bekommen immer weniger. Dass es nicht einmal gelingt, für die wichtigsten gestrichenen Direktverbindungen einen direkten Ersatz anzubieten, ist der nächste Beweis für Simas völlige Inkompetenz. Wer Verkehrspolitik so organisiert, hat seinen Job verfehlt“, so Resch.

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