ORF Radio Vorarlberg ist die Nummer 1 im Vorarlberger Radiomarkt

Wien (OTS) -

Kein Radiosender in Vorarlberg ist so erfolgreich wie ORF Radio Vorarlberg. Der aktuelle Radiotest im Erhebungszeitraum von Juli 2025 bis Juni 2026 macht ORF Radio Vorarlberg im gesamten Vorarlberger Markt zum Marktanteils-Sieger und Reichweiten-Champion. Kein anderes Programm in Vorarlberg wird von allen Radiohörenden über zehn Jahre so lange gehört und von so vielen Personen eingeschaltet wie ORF Radio Vorarlberg.

Großer Mitbewerbermarkt mit einer Nummer 1

Allein in Vorarlberg gibt es mittlerweile rund 100 empfangbare österreichische Radiostationen. Durch das benachbarte deutschsprachige Ausland kommt noch einmal ein umfangreiches Angebot an Sendern dazu. ORF Radio Vorarlberg wird im heimischen Gesamtmarkt von fast dreimal so vielen Personen und dreimal so lange gehört wie alle ausländischen Programmangebote zusammen.

Höchste Reichweite durch treue Community

Im inländischen Verbreitungsgebiet hören werktäglich 126.000 Personen ORF Radio Vorarlberg, im Wochenschnitt von Montag bis Sonntag sind es Tag für Tag 120.000 Hörerinnen und Hörer. In Vorarlberg selbst wird kein anderes Radio täglich von mehr Menschen gehört als ORF Radio Vorarlberg.

Meiste Fans bei über 35-Jährigen

Am besten gefällt ORF Radio Vorarlberg den über 35-Jährigen. Von Montag bis Sonntag entfällt rund jede dritte in Vorarlberg gehörte Radiominute auf ORF Radio Vorarlberg. Mehr als ein Drittel aller Personen ab 35 Jahren in Vorarlberg schaltet täglich das regionale Radio des ORF ein. In dieser Altersgruppe hat ORF Radio Vorarlberg mehr Hörerinnen und Hörer als alle inländischen privaten Anbieter zusammen.

Stark gefragt bei 14- bis 49-Jährigen

Auch in der jungen Zielgruppe punktet ORF Radio Vorarlberg. Mehr als jede fünfte in Vorarlberg gehörte Radiominute bei den Jungen geht auf das Konto von ORF Radio Vorarlberg. Der Sender wird von der jungen Altersgruppe beinahe doppelt so lange gehört und von doppelt so vielen Leuten eingeschaltet wie alle ausländischen Programme zusammen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Dieser großartige Erfolg spornt uns noch mehr an, jeden Tag unser Bestes zu geben. ORF Radio Vorarlberg ist ein Spiegelbild unseres Bundeslandes mit dem richtigen Mix im Programm. Danke ans beste Radioteam und an unsere Hörerinnen und Hörer, die uns täglich zu dem machen, was wir sind: vielfältig, abwechslungsreich, informativ und unterhaltsam.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Wir freuen uns als Team sehr darüber, dass wir so viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger täglich mit verlässlichen Informationen und guter Laune durch den Alltag begleiten dürfen. Für uns ist das eine wirkliche Ehre und Freude. Wir sagen vielen Dank fürs Einschalten!“