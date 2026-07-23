Radiotest 2026_2 – Radio Salzburg: Meistgehörter regionaler Radiosender in Salzburg

Wien (OTS) -

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, SOCIAL MEDIA, TELETEXT UND PRINT) bis Donnerstag, 23. Juli 2026, 12.00 Uhr

Radio Salzburg bestätigt auch im aktuellen Radiotest 2026_2 (Juli 2025 bis Juni 2026) seine regionale Marktführerschaft im Bundesland Salzburg. Mit einem Marktanteil von 31 Prozent in der Kernzielgruppe 35+ entfällt rund ein Drittel der gehörten Radiominuten auf das Programm von Radio Salzburg. Der ORF Regionalsender ist damit weiterhin die Nummer 1 in Salzburg.

In der Zielgruppe der 14-49-Jährigen kann Radio Salzburg im Vergleich zum Vorjahr mit einer Tagesreichweite von 16,8 Prozent leicht dazugewinnen. Erfreulich sind auch die Zugewinne am Gesamtmarkt 10+, hier erreicht Radio Salzburg eine Tagesreichweite von 27,1 Prozent. 208.000 Hörerinnen und Hörer ab 10 Jahren hören täglich im Sendegebiet das Programm von ORF Radio Salzburg. Mit 138.000 täglichen Hörerinnen und Hörern allein im Bundesland Salzburg ist Radio Salzburg in dieser Zielgruppe nach Ö3 die meistgehörte Radiostation.

Radio Salzburg bleibt das stärkste regionale Hörfunkangebot im Land Salzburg. Die Tagesreichweiten und Marktanteile zeigen deutlich die hohe Akzeptanz der Hörerinnen und Hörer.

„Ich bedanke mich im Namen des ORF Salzburg-Teams für die Treue und das Vertrauen in unser Programm. Radio Salzburg bietet täglich aktuelle und regionale Information, Service, Unterhaltung und vielfältige Musik. Mit dem neuen Slogan ‚Meine Musik. Mein Salzburg‘ wollen wir auch weiterhin erfolgreich alle Generationen in Salzburg erreichen“, so Landesdirektorin Waltraud Langer.

Quelle: Radiotest 2026_2 / GfK Austria, Mindtake & ISBA, alle Daten MO-SO.

Information der Auftraggeber des Radiotests: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Daten des Zeitraums Juli 2025 bis Juni 2026 (RT 2026_2), als Vergleichszeitraum wird korrekterweise der Zeitraum Juli 2024 bis Juni 2025 (RT 2025_2) verwendet.