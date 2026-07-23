DenizBank AG erneut unter den Top Banken Österreichs (The Banker) – mit einer der stärksten Eigenkapitalquoten im Land

Wien (OTS) -

Die DenizBank AG mit Hauptsitz in Wien und Filialen in Österreich und Deutschland wurde erneut im österreichischen Länderranking der renommierten Top 1000 World Banks 2026 des Bankfachmagazins The Banker (Financial Times) ausgezeichnet. Damit zählt die Bank bereits zum zweiten Mal in Folge zu den führenden Finanzinstituten Österreichs – und verfügt zugleich über eine der stärksten Eigenkapitalquoten aller gelisteten österreichischen Banken.

Highlights

Zum zweiten Mal in Folge im österreichischen Länderranking der Top 1000 World Banks ( The Banker , Ausgabe 2026)*

, Ausgabe 2026)* Eine der stärksten Kapitalausstattungen unter den österreichischen Banken: CET1-Quote und Gesamtkapitalquote von 40,19 %

Position im österreichischen Länderranking gefestigt – nach der Auszeichnung als „On the Rise“ in der Ausgabe 2025

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2025: Bilanzsumme um 11,1 % auf 7,0 Mrd. Euro gesteigert, Kundeneinlagen um 14,7 % auf 5,3 Mrd. Euro erhöht

Renommierte Auszeichnung auf Basis von Kapital und Gewinn

Das jährlich im Juli veröffentlichte Top 1000 World Banks Ranking zählt seit mehr als 50 Jahren zu den bedeutendsten und unabhängig überprüften Benchmarks der internationalen Bankenbranche. Die erneute Aufnahme in das österreichische Länderranking bestätigt den nachhaltigen Wachstumskurs der DenizBank AG: Im Geschäftsjahr 2025 stieg die Bilanzsumme um 11,1 % auf 7,0 Mrd. Euro, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit belief sich auf 85,4 Mio. Euro.

Mit einer CET1-Quote sowie Gesamtkapitalquote von 40,19 % und Eigenmitteln in Höhe von 1,3 Mrd. Euro, die vollständig aus hartem Kernkapital bestehen, verfügt die DenizBank AG über eine der stärksten Kapitalausstattungen unter den gelisteten österreichischen Banken und zählt zu einer der am besten kapitalisierten Kreditinstituten Europas.

Trade Finance als Wachstumsmotor

Ein Treiber des wirtschaftlichen Erfolgs ist das kontinuierlich wachsende Geschäft im Bereich Trade Finance und Commodity Trade Finance (CTF). Als akkreditierte europäische Bank für exportkreditgedeckte Finanzierungen strukturiert die DenizBank AG langfristige Transaktionen mit Absicherung durch Exportkreditagenturen wie die Österreichische Kontrollbank (OeKB) oder z.B. Euler Hermes (Deutschland). Ergänzt wird das Angebot durch ein umfassendes Portfolio an Akkreditiven, Bankgarantien, sowie Käufer- und Lieferantenkrediten.

Der spezialisierte Bereich Commodity Trade Finance bietet transaktionsbezogene, und strukturierte Finanzierungslösungen und kann Geschäfte auch vollständig über die strategische Partnerschaft mit der Plattform Komgo abwickeln. Im Jahr 2025 trat die DenizBank AG zudem dem Netzwerk der Asian Development Bank mit mehr als 180 bestätigenden Banken in über 90 Ländern bei und war maßgeblich an der Finanzierung einer Polypropylen-Produktionsanlage im Umfang von 2 Mrd. US-Dollar beteiligt – einer der größten exportkreditgedeckten Transaktionen des Jahres. Das Kundenkreditvolumen erhöhte sich 2025 um 8,1 % auf 2,1 Mrd. Euro.

„Starke Liquidität, solide Kapitalbasis und hohe Profitabilität“ – Statements des Vorstands

Muzaffer Lale, Chief Financial Officer der DenizBank AG: „Unsere starke Liquidität, die solide Kapitalbasis und unsere hohe Profitabilität unterstreichen die finanzielle Stärke der DenizBank AG. Diese stabile Grundlage ermöglicht es uns, langfristigen Mehrwert für unsere Kund:innen, Aktionär:innen sowie Geschäftspartner:innen zu schaffen und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum zu fördern.“

Jürgen Krausz, Mitglied des Vorstands der DenizBank AG: „Die Auszeichnung im The Banker Top 1000 World Banks Ranking ist vor allem ein Beleg für unsere nachhaltige finanzielle Stärke. Hinter diesen Ergebnissen stehen ein starkes Governance-System, ein konsequentes Risikomanagement und eine fest verankerte Compliance-Kultur, die verantwortungsvolles und nachhaltiges Wachstum unterstützt. Durch belastbare Strukturen und höchste Integritätsstandards positioniert sich die DenizBank AG als verlässlicher Partner für Kund:innen, Geschäftspartner:innen sowie Aufsichtsbehörden.“

Über die DenizBank AG

Die DenizBank AG wurde 1996 gegründet und ist eine österreichische Universalbank mit Filialen in Österreich und Deutschland. Sie unterliegt dem österreichischen Bankwesengesetz und ist Mitglied bei der gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH. Die DenizBank AG ist Teil der DenizBank Financial Services Group.

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