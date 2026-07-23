Styria Radios mit richtig starker Performance

Graz (OTS) -

Der aktuelle Radiotest 2026_2 beschert den Styria Radios Spitzenergebnisse und Rekordwerte bei der Radionutzung in der Steiermark und in Kärnten.

Reichweitenhöchststand, Marktführerschaft und Rekordwerte für die Styria Radios: Mit 420.000 Hörer:innen jeden Tag ist die Sendergruppe auf dem Weg zur halben Million.*

3 x Nummer 1

Antenne Steiermark und Antenne Kärnten bestätigen einmal mehr ihre Position als Nummer eins in ihren Bundesländern. Antenne Steiermark begleitet als private Nummer 1 in der Steiermark täglich 242.000 Menschen durch den Tag.* Antenne Kärnten erreicht 129.000 Tageshörer:innen* und setzt noch einen drauf: Mit 27 Prozent Marktanteil übernimmt der Sender in der werberelevanten Zielgruppe die Marktführerschaft und liegt damit vor Ö3 und allen weiteren ORF-Radios**. Radio Flamingo entwickelt sich besonders dynamisch: Innerhalb eines Jahres ist die Tagesreichweite des österreichischen Schlagerradios Nummer 1 um 50 Prozent auf einen neuen Höchststand von 78.000 Hörer:innen pro Tag gestiegen.*

Der Süden liebt Radio

Die Bundesländer Kärnten und Steiermark zählen bei der täglichen Radionutzung generell zu den österreichischen Spitzenreitern. In der Steiermark wird in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen durchschnittlich 213 Minuten pro Tag Radio gehört. In Kärnten sind es mit 235 Minuten sogar knapp vier Stunden täglich.***

Auch die digitale Nutzung erreicht neue Spitzenwerte

Besonders erfreulich ist die Rekordnutzung via App, Web und Smart Speaker. Der aktuelle Audio Analyzer für das zweite Quartal 2026 zeigt: Die Programme der Styria Radios wurden mehr als 7,3 Millionen Mal online eingeschaltet. Insgesamt verbrachten die Hörer:innen rund 11,7 Millionen Stunden mit Antenne Steiermark, Antenne Kärnten und Radio Flamingo.****

„Starkes Signal“

„Unsere drei Marken verbinden Marktstärke und Wachstum mit einer außergewöhnlich intensiven Nutzung, regional wie digital. Die Ergebnisse sind ein starkes Signal. Das bestätigt unseren Weg mit klar positionierten Programmen, starken Persönlichkeiten und konsequenter Nähe zu unseren Hörer:innen, Kund:innen und Märkten“, sagt Geschäftsführer Gottfried Bichler.

Auf starke Zahlen folgt ein starkes zweites Halbjahr

Hörernähe ist ganz klar Programm. Im zweiten Halbjahr rücken Antenne Steiermark und Antenne Kärnten mit einem großen Regionalitätsschwerpunkt die Menschen, Themen und Geschichten ihrer Bundesländer noch stärker in den Aktionsfokus. Gleichzeitig sind die Sender dort präsent, wo das Land zusammenkommt und gemeinsam feiert: Antenne Kärnten als Villacher Kirchtagsradio und Presenter des Szenekirchtags sowie beim Bleiburger und St. Veiter Wiesenmarkt. Antenne Steiermark beim Aufsteirern, beim Gösser Kirtag und beim Maxlaunmarkt. Neben unterschiedlichen Antenne-Hot-Spots laden die Antennen mit dem „Rundenschmeißer“ auf den erwähnten Volksfesten spontan ganze Runden ein und kommen unmittelbar mit ihren Hörer:innen ins Gespräch. Das neue Eventformat „Antenne Silent Disco Run“ verbindet darüber hinaus Musik und Bewegung beim Community Run zu einem außergewöhnlichen gemeinsamen Erlebnis.

Zum Schulstart bieten Antenne Steiermark und Antenne Kärnten konkrete Hilfe für Familien. Gemeinsam mit der Caritas unterstützen sie unter dem Motto „Wir helfen Familien zum Schulstart“ jene, für die Schulsachen, Lernhilfe oder eine Schuljause eine große finanzielle Belastung darstellen. Mit der Sichtbarkeitskampagne „Sicher und sichtbar“ rund um Schulen in der Steiermark und Kärnten liefern die Antennen eine Verkehrssicherheits-Initiative. Verständliche Sicherheitstipps und Live-Informationen direkt vor Ort schaffen Aufmerksamkeit für einen sicheren Start ins neue Schuljahr.

Radio Flamingo baut seine Position als erste Adresse für Schlagerfans konsequent weiter aus: mit starken Konzertpartnerschaften, großer Nähe zu den Stars in der sonntäglichen Sendung „Radio Flamingo Promistunde“ und Präsenz bei den wichtigsten Schlager-Events. Die neue Website und App machen Radio Flamingo dabei zum digitalen Treffpunkt der österreichischen Schlager-Community. Im Radio Flamingo Club profitieren Mitglieder von exklusiven Aktionen, besonderen Fan-Erlebnissen und regelmäßig neuen Chancen auf Tickets für die größten Schlager-Konzert-Highlights in ganz Österreich.

Quelle:

* Radiotest 2026_2, Tagesreichweite, 10+, Mo-So, Basis Gesamtösterreich

** Radiotest 2026_2, Marktanteil, 14-49, Mo-So, Basis Kärnten

*** Radiotest 2026_2, Marktanteil, 14-49, Mo-So, Basis Steiermark / Kärnten

**** www.audio-analyzer.at, 2. Quartal 2026

Alle ausgewiesenen Werte ohne Berücksichtigung der Schwankungsbreite. Alle Angaben ohne Gewähr.