Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Seit gestern, Mittwoch, 22. Juli, gastiert das Festival „Glatt & Verkehrt“ zum Finale bei den Winzern Krems und präsentiert noch bis Sonntag, 26. Juli, ein abwechslungsreiches Programm mit Folk, Jazz, Weltmusik, traditionellen Klängen und zeitgenössischen Musikprojekten aus verschiedenen Ländern und Kulturen: So sind heute, Donnerstag, 23. Juli, Júlia Kozáková und das Omniversal Earkestra (Le Mali 70), morgen, Freitag, 24. Juli, Hilgeum und Shake Stew Featuring Naïssam Jalal, am Samstag, 25. Juli, „Von Dietrich“ (Anja Oms Neues Quintett) und die franko-kolumbianische Band-Leaderin Ëda Diaz sowie am Sonntag, 26. Juli, die finnische Band Värttinä und die rumänische Blasmusik-Fanfare Ciocărlia zu hören; Beginn ist jeweils um 19 Uhr bzw. am Sonntag um 17 Uhr. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908033, e-mail [email protected] und www.glattundverkehrt.at.

Der diesjährige Kultursommer Semmering setzt sein musikalisches Programm heute, Donnerstag, 23. Juli, mit Hans Theessink fort, der unter dem Motto „Eine Gitarre – Eine Stimme“ ab 19 Uhr im Kulturpavillon auftritt. Am Freitag, 24. Juli, folgen ab 15 Uhr im Panhans „Magische Töne“ als Hommage an Leo Slezak mit Francisco Araiza, Marija Vidović, Alejandro Picó-Leonís und Adrian Hollaender. Am Samstag, 25. Juli, singt dann Maria Bill ab 15 Uhr im Kulturpavillon unter dem Titel „Quand on n'a que l'amour“ Chansons von Edith Piaf und Jacques Brel. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail [email protected] und www.kultursommer-semmering.at.

Auf der Sommerbühne Zwettl feiert eine „DanzerMania“ mit Ulli Bäer, Andy Baum, Matthias Kempf u. a. heute, Donnerstag, 23. Juli, den 80. Geburtstag Georg Danzers. Morgen, Freitag, 24. Juli, sind dann zum Abschluss Josh. und Rian mit allen Hits von „Verwandtschaftstreffen“ über „Expresso & Tschianti“ bis „Cordula Grün“ zu Gast. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02822/503-129, e-mail [email protected] und www.zwettl.info.

Morgen, Freitag, 24. Juli, stellen der Gitarrist Tobias Faulhammer, der Kontrabassist Gregor Aufmesser und der Schlagzeuger Jakob Kammerer bei der Sommerakademie Motten im Seminarhaus Motten in Heidenreichstein ihr zweites Studioalbum, „Ascension“, vor. Beginn ist um 19.30 Uhr; Eintritt: freie Spende. Nähere Informationen unter 02862/52454 und 0699/12659688, e-mail [email protected] und www.sommerakademiemotten.at.

Morgen, Freitag, 24. Juli, lotet auch das Duo Fuss Leichtfried im Rahmen des Kulturfestivals „Übergänge – Přechody“ ab 19.30 Uhr im Schlosspark von Gmünd mit ihrem Open-Air-Konzert „Crossing Borders“ die Grenzen zwischen Jazztradition und klassischer Musik aus. Ab 23.30 Uhr sorgt hier dann Mel*E – Viola Hammer, Judith Ferstl und Judith Schwarz – für eine Verschmelzung akustischer und elektronischer Elemente. Am Samstag, 25. Juli, weitet im Rahmen des Festivals zudem das Trio Mindscapes ab 14 Uhr in der Kirche St. Stefan in Gmünd in „slowklang“ die Grenzen tradierter Songformen aus. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 0664/1505348, e-mail [email protected] und www.prechody.eu.

Auf Schloss Grafenegg zeigt sich Peter Cornelius morgen, Freitag, 24. Juli, ab 19.30 Uhr vor dem Wolkenturm „!ZEiTLOS!“. Am Samstag, 25. Juli, spielt zunächst das Ensemble der Tonkünstler-Orchesterakademie ab 18 Uhr im Schlosshof ein Prélude mit Musik von Ernesto Lecuona, Gerald Finzi, Eric Sammut, Juan Crisóstomo de Arriaga und Astor Piazzolla, ehe ab 20 Uhr vor dem Wolkenturm das Ensemble The Sarahbanda gemeinsam mit Sarah Willis am Horn „Mozart y Mambo“ mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart / Edgar Olivero, Richard Egües, Compay Segundo, Chucho Valdés, Marcelino Guerra, Isolina Carrillo und Moisés Simons zu Gehör bringt. Am Sonntag, 26. Juli, steht dann noch ab 19.30 Uhr vor dem Wolkenturm „The Magic of ABBA“ mit der Europe’s No1 Concert Show auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail [email protected] und www.grafenegg.com.

Die Vokalwoche Melk bringt morgen, Freitag, 24. Juli, ab 19.30 Uhr im Kolomanisaal von Stift Melk bei freiem Eintritt „Cantemus“, das Konzert der Ensembles, Solistinnen und Solisten, am Samstag, 25. Juli, ab 19.30 Uhr in der Stiftskirche das „Mozart Requiem“ in einer Fassung von Howard Arman mit den Kammerchören und dem Chor der Vokalwoche Melk unter der Leitung von Heinz Ferlesch sowie am Sonntag, 26. Juli, ab 9 Uhr in der Stiftskirche einen von den Kammerchören und dem Plenum der Vokalwoche musikalisch gestalteten Gottesdienst. Nähere Informationen bzw. Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail [email protected] und www.stiftmelk.at.

In St. Pölten stehen morgen, Freitag, 24. Juli, beim „musik.stp FeStPval“ am Ratzersdorfer See ab 16 Uhr Bands, Solokünstlerinnen und -künstler aus St. Pölten und Umgebung auf der Seebühne. Mit dabei sind Bakery, Fabian Kunstmann & Band, Topsy Turvy, Johnny Cola & Die große Liebe, Hartl, Satan's Bananas, Rusty Railgun und das Young & Lost DJ-Set. Tags darauf, am Samstag, 25. Juli, folgt hier ab 18 Uhr das „Summer Blues Festival“ mit Hans Theessink und Alex Gantz, dem Blues Quartett von Hannes Kasehs, B.B. & The Blues Shacks sowie der Mojo Blues Band mit Ludwig Seuss als Gast. Nähere Informationen unter 02742/333-3036 und für das „musik.stp FeStPval“ unter www.musikstp.info; Karten für das „musik.stp FeStPval“ unter www.close2fan.com bzw. für das „Summer Blues Festival“ unter www.oeticket.com.

Der „Wiener Neustädter Kultursommer“ bietet morgen Freitag, 24. Juli, ab 19 Uhr im Schanigarten des Café Nuovo ein Konzert des Silvio Sinzinger Trios, am Samstag, 25. Juli, ab 18 Uhr im Bürgermeistergarten einen Open-Air-Newcomer-Abend in Kooperation mit dem Backstage Café sowie am Sonntag, 26. Juli, ab 11 Uhr beim Pavillon im Stadtpark „Chansons und Showsongs“ mit Marie-Luise Engel-Schottleitner, Steven Fiske und Florian C. Reithner. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02622/373-311, e-mail [email protected] und www.kultursommer-wn.at.

Bei „Alles Marille“ in der Kremser Altstadt treten u. a. morgen Freitag, 24. Juli, das Kremser Marktduett, das Arnsdorfer Dorfblech und Kremser Talente mit Klaus Bergmaier, am Samstag, 25. Juli, die Werkskapelle der voestalpine Krems, die Chor- und Volkstanzgruppe Krems Lerchenfeld und D’Engersdorfer Dirndl Drahra sowie am Sonntag, 26. Juli, die Trachtenkapelle Gedersdorf und der Trachtenverein Alpenland Michelbach auf. Nähere Informationen und das detaillierte Programm beim Infoservice Krems unter 02732/82676, e-mail [email protected] und www.krems.info/alles-marille.

Am Samstag, 25. Juli, bieten die Kulturtage Schloss Pöggstall ab 19.30 Uhr im Arkadenhof des Schlosses Klassik zum Schmunzeln mit dem Programm „Musikalische Fake News“ der Flying Schnörtzenbrekkers Tommaso Huber, Sebastian Gürtler und Georg Breinschmid. Nähere Informationen und Karten unter 0676/3388505, e-mail [email protected] und https://ticket2242.tickethome.at bzw. www.kulturtage-schlosspoeggstall.at.

Ebenfalls am Samstag, 25. Juli, lädt das Festival Retz unter dem Motto „Offene Grenzen“ zu einer Orgeltour von Sarah-Maria Pilwax mit Stationen in Louka (ab 11 Uhr), Vrbovec (ab 13 Uhr) und Pulkau (ab 15 Uhr); Abfahrt ist um 10.30 Uhr bei der Stadtpfarrkirche Retz. Abgeschlossen wird das Festival am Samstag, 25. Juli, auf Schloss Gatterburg, wo Silvia Frigato (Gesang), Valerio Losito (Barockvioline), Giulio Falzone (Theorbe, Laute), Elisabeth Zeisner (Barockcello) und Luca De Marchi (Cembalo) ein Open-Air-Galakonzert geben. Nähere Informationen und Karten unter 02942/2223-52, e-mail [email protected] und www.festivalretz.at.

Am Sonntag, 26. Juli, steht ab 19 Uhr im SommerTheaterPark des Theaters des Balletts in St. Pölten eine Sommernachtsgala mit der Sopranistin Natalia Ushakova, den drei Tenören Marco Ascani, Luka Gudelj und Faik Hondozi, der Konzertpianistin Victoria Vasilchenko sowie dem Vienna Strings Ensemble unter der Leitung von Rainer Sulzgruber auf dem Spielplan. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail [email protected] und www.sommertheaterpark.at bzw. www.europaballett.at.

Im Rahmen der „Internationalen Meisterkurse des Franz-Schubert-Instituts“ haben die jungen Künstlerinnen und Künstler am Sonntag, 26. Juli, ab 17 Uhr im Stift Heiligenkreuz die Möglichkeit, das von ihnen Erlernte vor Publikum zu präsentieren. Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail [email protected]; nähere Informationen beim Franz-Schubert-Institut unter 0699/10858978, e-mail [email protected] und www.schubert-institut.at.

Am Sonntag, 26. Juli, findet auch ab 16 Uhr im Palais Marchet – Villa Strecker in Baden, dem letzten Wohnsitz des Komponisten Heinrich Strecker, das zweite der diesjährigen Sommerkonzerte statt, bei dem Solistinnen und Solisten österreichischer Bühnen die schönsten Melodien von „Drunt’ in der Lobau" bis „Ja, ja der Wein ist gut" von Heinrich Strecker zu Gehör bringen. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail [email protected].

Im Alten Depot in Mistelbach tritt am Sonntag, 26. Juli, ab 18 Uhr die Gomera Street Band mit Coverversionen von Songs aus den letzten fünf Jahrzehnten, Roma-Liedern, Swing-Klassikern und Eigenkompositionen auf. Nähere Informationen und Karten unter 02572/3955, e-mail [email protected] und www.altesdepot.at.

Schließlich begibt sich Birgit Minichmayr am Montag, 27. Juli, ab 20.15 Uhr in der Wachauarena Melk unter dem Titel „Sing Me Not a Ballad!“ auf die Spuren von Lotte Lenya, liest aus ihren Texten und interpretiert gemeinsam mit Martin Siewert (Gitarre, Elektronik) und Judith Schwarz (Drums, Percussion) Lieder von „Mackie Messer“ über die „Seeräuber-Jenny“ und „Surabaya Johnny“ bis zum „Alabama Song“ („Show Me the Way to the Next Whiskey Bar...“). Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.sommerspielemelk.at.