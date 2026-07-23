  • 23.07.2026, 11:28:02
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FPÖ - Frühmesser-Götschober: Frauen und Mädchen dürfen nicht länger Opfer einer gescheiterten Sicherheits- und Integrationspolitik sein!

Wien (OTS) - 

Mit großer Sorge reagiert die Wiener FPÖ-Frauensprecherin und LAbg. Lisa Frühmesser-Götschober auf die jüngsten Erkenntnisse aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ an das Innenministerium: „Die erschreckenden Zahlen zur Ausländerkriminalität belegen schwarz auf weiß, dass die bisherigen Maßnahmen völlig unzureichend sind.“

2025 wurden österreichweit 471 Vergewaltigungen durch nicht-österreichische Tatverdächtige registriert. „Diese alarmierende Zahl muss gerade für Wien als Millionenstadt ein unüberhörbares Warnsignal sein. Die rot-pinke Stadtregierung kann sich nicht länger hinter Bundeszuständigkeiten verstecken. In den Bereichen Integration, Prävention und Opferschutz verfügt Wien über konkrete Handlungsmöglichkeiten, die endlich entschlossen ausgeschöpft werden müssen.“

Frühmesser-Götschober fordert daher mehr Polizeipräsenz an Kriminalitätshotspots, Videoüberwachung, den Ausbau des Opfer- und Frauenschutzes, verpflichtende Gewaltprävention und Wertevermittlung sowie ein entschiedenes Vorgehen gegen Parallelgesellschaften und religiös oder kulturell begründete Frauenfeindlichkeit.

„Hinter diesen Zahlen stehen Frauen und Mädchen, deren Leben durch schwerste Gewalt zerstört wurde. Wer in Österreich Schutz sucht, muss die österreichische Rechtsordnung respektieren. Wer Frauen oder Kinder angreift, hat sein Gastrecht verwirkt. Rot-Pink muss die Sicherheit der Wienerinnen endlich über ideologische Rücksichtnahmen stellen. Frauen brauchen Schutz statt Ausreden“, fordert Frühmesser-Götschober abschließend.

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