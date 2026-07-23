Radiotest 2026_2: RADIO STEIERMARK bleibt weiterhin das beliebteste steirische Radio

Wien (OTS) -

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, SOCIAL MEDIA, TELETEXT UND PRINT) bis Donnerstag, 23. Juli 2026, 12.00 Uhr

Auch der jüngste von den Instituten GfK Austria, MindTake und ISBA durchgeführte Radiotest zeigt deutlich: ORF RADIO STEIERMARK erreicht im gesamten Sendegebiet durchschnittlich 317.000 Hörerinnen und Hörer täglich und bleibt mit 265.000 Hörerinnen und Hörern in der Steiermark selbst das beliebteste steirische Regionalradio*.

Der aktuelle Radiotest 2026_2 (Erhebungszeitraum: Juli 2025 bis Juni 2026)** weist einmal mehr Topwerte für ORF RADIO STEIERMARK aus. In seiner Kernzielgruppe „ab 35 Jahre“ steht RADIO STEIERMARK ganz klar an erster Stelle in der Steiermark: Mit 30 Prozent Marktanteil – und damit einem mehr als doppelt so hohen Marktanteil wie der nächstfolgende private Mitbewerber in der Steiermark - liegt RADIO STEIERMARK unangefochten auf Platz 1, die Tagesreichweite liegt bei 29,2 Prozent. ORF RADIO STEIERMARK bleibt auch weiterhin das meistgehörte „Made in Styria“-Radio. In der steirischen Gesamtbevölkerung (Zielgruppe „ab 10 Jahre“) ist RADIO STEIERMARK mit 25 Prozent Marktanteil die steirische Nummer 1 am Radiomarkt.

Laut jüngstem Radiotest hören die Steirerinnen und Steirer ab zehn Jahren im Schnitt täglich 214 Minuten Radio; bei den 14- bis 49-Jährigen liegt die Nutzung bei 213 Minuten, bei den über 35-Jährigen bei 228 Minuten. Die „ORF-Radios gesamt“ erreichen in der Steiermark durchschnittlich 620.000 Hörerinnen und Hörer („ab 10 Jahre“) täglich. Österreichweit hören jeden Tag 4,45 Millionen Personen ab 10 Jahren Radioangebote des ORF.

ORF Steiermark-Landesdirektor Gerhard Koch zum Radiotest: „Gratulation an das hochmotivierte Team von Radio Steiermark! Kreativ und engagiert, nahe bei allen Steirerinnen und Steirern ist es gelungen, die Position der regionalen Nr. 1 zu behaupten. Angesichts der nach wie vor wachsenden Zahl der Mitbewerber ist das eine großartige Leistung und der Beweis, dass unser Radio das Lebensgefühl unseres schönen Landes besonders trifft. Mit einem publikumsorientierten Programm auf Augenhöhe werden wir auch in Zukunft unseren Auftrag bestmöglich erfüllen und die Menschen in allen Lebenslagen begleiten – als verlässliche Quelle topaktueller Information, dem besten Musikprogramm und mit dem richtigen Gespür für die große Radio Steiermark-Familie.“

RADIO STEIERMARK-Programmchefin Sigrid Hroch zum Radiotest: „Der aktuelle Radiotest beweist es einmal mehr – Radio ist in der Steiermark ein sehr beliebtes Medium, das durchschnittlich 214 Minuten pro Tag genutzt wird. Und dass die Hörerinnen und Hörer am liebsten Radio Steiermark aufdrehen, ist ein großer Vertrauensbeweis, der uns sehr freut. Informieren, Orientierung geben, unterhalten und ein positives Lebensgefühl vermitteln – das wollen wir tagtäglich mit unserer Arbeit. Verlässlichkeit und objektive Berichterstattung haben gerade in turbulenten Zeiten einen hohen Stellenwert. Dafür sind wir in den Regionen unterwegs und haben ein offenes Ohr für die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen. Wir sind bestrebt, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen und unser Stammpublikum weiter zu begeistern. Danke an die gesamte Hörerfamilie und an das hochmotivierte Radio Steiermark-Team, das Tag für Tag mit viel Professionalität und Leidenschaft Radio macht.“

Die Ergebnisse im Detail**

„ab 35 Jahre”: RADIO STEIERMARK dominiert den steirischen Radiomarkt

In seiner Kernzielgruppe „ab 35 Jahre“ dominiert RADIO STEIERMARK mit 30 Prozent Marktanteil und 29,2 Prozent Tagesreichweite die steirische Radiolandschaft. RADIO STEIERMARK ist weiterhin das beliebteste Radio im Bundesland und hält die Führungsrolle in diesem Bereich des Radiomarktes. Auch die „ORF-Radios gesamt“ behaupten sich bei den über 35-Jährigen mit 63 Prozent Marktanteil und 59,6 Prozent Tagesreichweite ganz klar.

Marktanteile in %, ab 35 Jahre, Mo – So:

Radio Steiermark: 30

Ö3: 25

Antenne Steiermark: 14

ORF gesamt: 63

Tagesreichweite in %, ab 35 Jahre, Mo – So:

Radio Steiermark: 29,2

Ö3: 28,3

Antenne Steiermark: 18,3

ORF gesamt: 59,6

„ab 10 Jahre“: RADIO STEIERMARK ist beliebtestes Regionalradio in der Steiermark

RADIO STEIERMARK ist mit 25 Prozent Marktanteil und 23,3 Prozent Tagesreichweite das Regionalradio Nummer 1 in der steirischen Gesamtbevölkerung. Die ORF-Radioflotte erreicht bei den Steirerinnen und Steirern ab zehn Jahren 58 Prozent Marktanteil und 54,6 Prozent Tagesreichweite.

„14 bis 49 Jahre”: ORF-Radios liegen bei 43 Prozent Marktanteil

Auch bei den „14- bis 49-Jährigen“ zeigt der aktuelle Radiotest in der Steiermark ein positives Ergebnis: RADIO STEIERMARK erzielt beim Marktanteil der „14- bis 49-Jährigen“ acht Prozent. Stärkstes Radioprogramm in dieser Zielgruppe ist das ORF-Radio Ö3, mit einem Marktanteil von 30 Prozent.

Anmerkungen:

* Zielgruppe „ab 10 Jahre“, Montag – Sonntag

** Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Daten des von den Instituten GfK Austria, MindTake und ISBA durchgeführten Radiotest 2026_2 (Erhebungszeitraum: Juli 2025 bis Juni 2025). Die hier angegebenen Reichweiten und Marktanteile beziehen sich – soweit nicht anders vermerkt - auf „Montag bis Sonntag“. Reichweiten und Marktanteile für die Kategorie „Montag bis Freitag“ sind gesondert ausgeschildert.