Bis zu 702.000 sahen Auftakt der zweiten Staffel von „Himmel, Herrgott, Sakrament“ in ORF 2

Wien (OTS) -

„Himmel, Herrgott, Sakrament“ heißt es derzeit wieder mittwochs um 20.15 und 21.05 Uhr in ORF 2, wenn die beliebte, gleichnamige ORF/BR-Serie rund um eine Münchner Problemgemeinde in ihre zweite komödiantische Runde geht. Die erste neue Folge („Schlafen“) rund um einen von Stephan Zinner dargestellten Pfarrer, der den dortigen Herausforderungen mit unkonventionellen Methoden begegnet, wollten sich gestern, am 22. Juli 2026, um 20.15 Uhr bis zu 673.000 und durchschnittlich 658.000 Zuschauer:innen (vorläufige Gewichtung) bei 34 Prozent Marktanteil (12+) nicht entgehen lassen. Das Interesse an der zweiten Episode „Frei sein“ um 21.05 Uhr war sogar noch größer, wie Reichweiten von bis zu 702.000 und durchschnittlich 666.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei 32 Prozent Marktanteil zeigen. In der von Regisseur Franz Xaver Bogner inszenierten Erfolgsserie sind in weiteren Rollen u. a. Anne Schäfer, Erwin Steinhauer, Susi Stach, Christian Lerch, Sigi Zimmerschied, Helmut Berger und Eli Wasserscheid zu sehen. Für die Drehbücher zeichnet ebenfalls Regisseur Franz Xaver Bogner (nach dem gleichnamigen Sachbuch von Pfarrer Rainer Maria Schießler unter Mitarbeit von Stefan Linde) verantwortlich. Eine Folge („Frei sein“) stammt von Carolina Zimmermann. Um „Väter“ und „Mütter“ dreht sich alles in zwei weiteren neuen Episoden am Mittwoch, dem 29. Juli, ab 20.15 Uhr in ORF 2.

„Himmel, Herrgott, Sakrament“ ist eine Produktion von maze pictures in Koproduktion mit BR und ORF, gefördert von FFF Bayern.

„Himmel, Herrgott, Sakrament“ auf ORF ON streamen

Die neuen Folgen der zweiten Staffel von „Himmel, Herrgott, Sakrament“ können jeweils bereits sieben Tage vorab auf ORF ON gestreamt werden, wo auch die erste Saison zum Wiedersehen zur Verfügung steht.