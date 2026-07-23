FPÖ – Bussek: Sieben Millionen Euro jährlich für Auslandsbüros der Wien-Holding sind absurd

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik übt der Wiener FPÖ-Landtagsabgeordnete Andreas Bussek an der WH International Services GmbH. Mittlerweile erhält die zur Wien Holding gehörenden Gesellschaft bis 2030 jährlich rund sieben Millionen Euro aus dem Wiener Budget für Auslandsbüros. Der Nutzen und die Notwendigkeit dieser Konstruktion, die so viel Geld verschlingt, bleiben jedoch mehr als fragwürdig. „Hier zeigt sich einmal mehr, wie das rote System funktioniert: gut dotierte Posten, personelle Verflechtungen mit der SPÖ und Millionen an Steuergeld für eine Gesellschaft, deren tatsächlicher Mehrwert für die Wiener nicht erkennbar ist. Das ist ein weiterer Fall von rotem Postenschacher und teuren Versorgungsgschichtln“, kritisiert Bussek.

Besonders unverständlich ist, dass die Gesellschaft insgesamt 57 Mitarbeiter beschäftigt, davon 26 in Wien, obwohl sie neun Auslandsbüros betreibt. Gleichzeitig fließen Millionen an öffentlichen Mitteln und werden hohe Kapitalrücklagen aufgebaut, während die Jahresergebnisse überschaubar bleiben. „Die Wiener finanzieren hier offenbar einen weiteren Selbstbedienungsladen im roten Beteiligungsdschungel. Das gehört lückenlos überprüft“, fordert Bussek. Die FPÖ verlangt daher eine umfassende Kontrolle der WH International Services GmbH sowie sämtlicher städtischer Beteiligungen und Tochtergesellschaften.