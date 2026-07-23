  • 23.07.2026, 10:51:32
  • /
  • OTS0052

FPÖ – Bussek: Sieben Millionen Euro jährlich für Auslandsbüros der Wien-Holding sind absurd

WH International Services ist das nächste rote Versorgungsprojekt auf Kosten der Wiener

Wien (OTS) - 

Scharfe Kritik übt der Wiener FPÖ-Landtagsabgeordnete Andreas Bussek an der WH International Services GmbH. Mittlerweile erhält die zur Wien Holding gehörenden Gesellschaft bis 2030 jährlich rund sieben Millionen Euro aus dem Wiener Budget für Auslandsbüros. Der Nutzen und die Notwendigkeit dieser Konstruktion, die so viel Geld verschlingt, bleiben jedoch mehr als fragwürdig. „Hier zeigt sich einmal mehr, wie das rote System funktioniert: gut dotierte Posten, personelle Verflechtungen mit der SPÖ und Millionen an Steuergeld für eine Gesellschaft, deren tatsächlicher Mehrwert für die Wiener nicht erkennbar ist. Das ist ein weiterer Fall von rotem Postenschacher und teuren Versorgungsgschichtln“, kritisiert Bussek.

Besonders unverständlich ist, dass die Gesellschaft insgesamt 57 Mitarbeiter beschäftigt, davon 26 in Wien, obwohl sie neun Auslandsbüros betreibt. Gleichzeitig fließen Millionen an öffentlichen Mitteln und werden hohe Kapitalrücklagen aufgebaut, während die Jahresergebnisse überschaubar bleiben. „Die Wiener finanzieren hier offenbar einen weiteren Selbstbedienungsladen im roten Beteiligungsdschungel. Das gehört lückenlos überprüft“, fordert Bussek. Die FPÖ verlangt daher eine umfassende Kontrolle der WH International Services GmbH sowie sämtlicher städtischer Beteiligungen und Tochtergesellschaften.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright