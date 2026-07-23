SPÖ-Seltenheim: „AK-Preismonitor bestätigt: Von SPÖ durchgesetzte Mehrwertsteuer-Halbierung wirkt – der tägliche Einkauf ist billiger“

Wien (OTS) -

Der aktuelle Preismonitor der Arbeiterkammer bestätigt, dass die Handelsketten die Halbierung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel in vollem Umfang an die Konsument*innen weitergeben. „Der tägliche Einkauf ist seit 1. Juli billiger geworden – von Brot und Milch über Obst und Gemüse bis zu Nudeln und Reis zahlen die Menschen spürbar weniger im Supermarkt. Die SPÖ hat die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel in der Bundesregierung durchgesetzt – SPÖ wirkt!“ Die Mehrwertsteuer-Halbierung bringt rund 100 Euro Ersparnis im Jahr und Haushalte mit geringeren Einkommen profitieren davon am stärksten. „Wir entlasten Familien spürbar bei jenen Lebensmitteln, die sie Tag für Tag brauchen – denn Essen darf kein Luxus sein“, so Seltenheim am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer betont: „Der Kampf gegen die Teuerung hat für die SPÖ höchste Priorität. Während wir dafür sorgen, dass das Leben leistbarer wird, stimmt die FPÖ gegen fast jede Anti-Teuerungsmaßnahme und auch die Grünen waren im Parlament im Paarlauf mit der FPÖ gegen diese wichtige Entlastungsmaßnahme und haben sich damit gegen die Bevölkerung gestellt.“ ****

„Die SPÖ mit Vizekanzler Andreas Babler an der Spitze ist in der Regierung der Motor im Kampf gegen die Teuerung. Wir lassen die Teuerung nicht einfach durchrauschen wie die Vorgängerregierung - wir greifen ein und schützen die Menschen vor extremen Preisanstiegen. Die SPÖ in der Regierung macht den Unterschied!“, so Seltenheim. Das zeige sich an vielen konkreten Maßnahmen, die die SPÖ in der Regierung durchgesetzt hat – bei Energie, beim Wohnen und bei Lebensmitteln. Dazu gehören u.a. die Mietpreisbremse, das Günstiger-Strom-Gesetz, der Strom-Sozialtarif für 600.000 Menschen, der Energiepreiskrisenmechanismus, der in Krisenzeiten stabile Strompreise für Haushalte und Betriebe sicherstellt, und die niedrigere Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, für die sich die SPÖ lange starkgemacht hat. „Die Inflation ist im Juni deutlich gesunken – und wir lassen nicht locker im Kampf für ein leistbares Leben“, so Seltenheim. (Schluss) bj/ls