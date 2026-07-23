„G’sunder Sommer in Österreich“ mit Dr. Christine Reiler über „Flüsse als Lebensader“

Wien (OTS) -

Flüsse sind Lebensadern, Abenteuerplätze und stille Kraftquellen zugleich. In der Sendung „G’sunder Sommer in Österreich – Flüsse als Lebensader“ (Gestaltung: Denise Kracher) begibt sich Moderatorin und Ärztin Christine Reiler am Dienstag, dem 28. Juli 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON auf eine faszinierende Reise entlang von Donau, Lech, Kamp und Ybbs – von tosenden Wasserfällen bis zu ruhigen Flussläufen. Dabei zeigt sie, wie Bewegung, Naturerleben und regionale Ernährung Körper und Geist stärken können.

Mit bis zu 170.000 Badegästen an einem einzigen Sommertag zählt die Donau bei Wien zu den meistbesuchten Badeplätzen Europas. Doch ein Fluss ist kein Freibad. Die Österreichische Wasserrettung mit rund 20.000 ehrenamtlichen Mitgliedern ist ständig bereit, Leben zu retten. Christine Reiler begleitet eine Rettungsübung auf dem Wasser und spürt hautnah, wie schmal die Grenze zwischen Freude und Gefahr sein kann.

Die Wiener MA 39 überprüft regelmäßig mehr als 17 Badestellen – mit sehr guten Ergebnissen. Doch selbst an ausgezeichneten Badeplätzen gibt es unsichtbare Risiken: Zerkarien, winzige Saugwurmlarven, können Hautreizungen verursachen. Gleichzeitig untersuchen Forschende der MedUni Wien das Flusswasser auf Antibiotikaresistenzen – ein Hinweis darauf, wie stark menschliche Einflüsse die Gewässer prägen.

Im idyllischen Opponitz – dem einzigen Fliegenfischerdorf Österreichs in den Bergen – orientiert sich der Alltag am Rhythmus der smaragdgrünen Ybbs. Bäckermeister Franz Rosenberger legt nach der Frühschicht die Schürze ab, greift zur Angelrute – kein Handy, kein Stress, nur Wasser und Stille. Was die Psychologie als Flow-Zustand beschreibt, erleben die Fischer hier täglich. Christine Reiler versucht sich selbst am Fliegenfischen – und lernt schnell.

Am WasserCluster Lunz, einem der führenden Süßwasserforschungszentren Europas, kommt Wissenschafter Martin Kainz zu einem erstaunlichen Ergebnis: Wer einen Waldviertler Karpfen isst, deckt seinen täglichen Omega-3-Bedarf laut WHO-Empfehlung mehr als ab. Karpfenbauer Lukas Schmalzbauer öffnet die Türen zu seinem Familienbetrieb – eine der ältesten landwirtschaftlichen Traditionen Österreichs.

Flüsse haben Österreich nicht nur ernährt, sondern das Land in Bewegung gehalten. Lange vor dem Bau von Straßen transportierten Flößer Salz und Holz auf ihren Strömungen talwärts. Wie stark diese Lebensadern heute durch Regulierung, Verbauung und den Klimawandel unter Druck geraten, untersucht Helmut Habersack vom Wasserbaulabor der Universität für Bodenkultur in Wien. Denn nur wer die Dynamik eines Flusses versteht, kann ihn wirksam schützen – vor Hochwasser, Erosion und den zunehmend häufigen Extremereignissen.

Der Lech im Tiroler Lechtal ist eine der seltenen Ausnahmen – ungezähmt, unverbaut, mit Kiesbänken und Auen, die sich ständig neu formen. Genau diese Wildheit macht ihn zum botanischen Schatz. Heilkräuter wie Schafgarbe, Mädesüß und wilder Salbei wachsen hier in ungewöhnlicher Dichte. Der pensionierte Biologielehrer Josef Wildanger hütet in seinem 400 Jahre alten Bauernhaus Rezepte alter Heilmittel, die seit Generationen weitergegeben werden.

Flüsse bieten auch Action! Christine Reiler klettert am Simmswasserfall im Höhenbachtal – und spürt die rohe Kraft des Wassers in schwindelerregender Höhe. In der Wachau geht es gemütlicher zu – aber nicht weniger eindrucksvoll. Seit 150 Jahren wird im Steiner Ruderclub am Fluss gerudert: eine Sportart für Jung und Alt, die laut Sportmediziner Jürgen Scharhag nahezu alle Muskelgruppen beansprucht, die Gelenke schont und das Herz-Kreislauf-System auf sanfte Weise trainiert. Zwischen Abenteuer, Tradition und Forschung zeigt diese Reise eindrucksvoll: Flüsse sind weit mehr als Wasserläufe – sie sind lebendige Medizin, die Körper, Geist und Seele stärkt.