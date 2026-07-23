Lotto: Solo-Sechser mit 1,2 Millionen Euro in Niederösterreich

Wien (OTS) -

Es war – nach längerer Zeit wieder einmal – eine ganz normale Lotto Runde, am vergangenen Mittwoch, in der es um 1,2 Millionen Euro ging. Doch für eine:n Niederösterreicher:in war diese Runde alles andere als normal: Er bzw. sie tippte nämlich einen Sechser, war damit ganz allein und streifte diese 1,2 Millionen Euro als Gewinn ein. Zum Erfolg führte ein Normalschein, auf dem im zweiten von sechs Tipps die „sechs Richtigen“ angekreuzt waren.

Einen Sologewinn gab es auch beim Fünfer mit Zusatzzahl. Hier war ein win2day-User mit dem dritten von fünf Tipps ebenfalls auf einem Normalschein erfolgreich und gewann knapp 85.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es weder bei der ersten noch bei der zweiten Ziehung einen Sechser. Die Gewinnsummen wurden jeweils auf die Fünfer aufgeteilt, wobei es bei der ersten Ziehung 18 Gewinne zu je rund 8.100 Euro, und bei der zweiten Ziehung 75 Gewinne zu je rund 2.000 Euro gegeben hat. Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung am Freitag warten jeweils rund 70.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es keinenWettschein mit der richtigen Joker Zahl, und damit geht es bei der Bonus-Ziehung am Freitag um einen Jackpot. Das „Ja“ zum Joker wäre im Falle eines Sologewinnes voraussichtlich rund 300.000 Euro wert.

Die nächste Ziehung ist eine Bonus-Ziehung am Freitag, die wieder im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien am Rennweg in Wien stattfindet. Unter allen mitspielenden Tipps wird wieder ein Bonus in Höhe von 30.000 Euro verlost.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Mittwoch, den 22. Juli 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen