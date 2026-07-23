ASFINAG: Auch am Wochenende ist mit starkem Verkehr auf den Reiserouten zu rechnen

Wien (OTS) -

In fast allen europäischen Ländern sind Sommerferien. Das bedeutet, dass auf den klassischen Reiserouten auch am kommenden Wochenende mit mehr Verkehr zu rechnen ist. Bereits ab Freitagabend ist auf Österreichs Autobahnen deutlich mehr los.

Staugefahr besteht vor allem auf den Nord-Süd-Transitstrecken A 9, A 10 sowie der A 12/A 13 und der Ost-West-Verbindung von Passau über Linz und Wien zur Grenze in Nickelsdorf sowie im Großraum Wien -vor allem auf den Stadtausfahrten Richtung Süden. Längere Verzögerungen kann es erwartungsgemäß auf der A 2 vor der Tunnelbaustelle auf der Pack, auf der A 10 bei der Mautstelle St. Michael, auf der A 11 vor dem Karawankentunnel und der A 13 vor der Luegbrücke geben. Zusätzlich besteht am Grenzübergang Spielfeld vor einer Baustelle auf slowenischer Seite Staugefahr. Auf der A 4 Ost Autobahn bei der Simmeringer Haide ist durch die laufende Baustelle ebenfalls mit Verzögerungen zu rechnen. Der Flughafen Wien bleibt aber über die A 4 uneingeschränkt erreichbar.

Formel-1-Grand-Prix von Ungarn am kommenden Wochenende

Der Hungaro-Ring ist am Sonntag Schauplatz für den diesjährigen Großen Preis von Ungarn der Formel 1. Das Hauptrennen selbst beginnt am Sonntag um 15 Uhr, aber bereits ab Freitag finden Rahmenveranstaltungen statt. Es ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf der A 4 und der ungarischen M 1 zu rechnen.

Neue Verkehrsführung auf der A 21 Wiener Außenring Schnellstraße

Seit Donnerstag, 23. Juli, 5 Uhr, gilt hier eine neue Verkehrsführung im Baustellenbereich. Trotz der laufenden Sanierungsarbeiten bleiben auf der A 21 weiterhin zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung verfügbar. Möglich wird das durch eine Gegenverkehrsführung: Ein Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Vösendorf wird auf die Richtungsfahrbahn Steinhäusl verlegt. Die Fahrstreifen werden teilweise verschwenkt geführt und sind schmäler als gewohnt. Die ASFINAG empfiehlt, insbesondere während der nächtlichen Umbauarbeiten mehr Fahrzeit einzuplanen und auf die geänderte Verkehrsführung zu achten.

Verkehrs-Infos in Echtzeit

Eine gute Routenplanung spart Zeit und Nerven: Deswegen empfiehlt die ASFINAG vor Fahrtantritt einen Check der Reiseroute. Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust finden Sie unter http://asfinag.at/reisezeiten . Die neue mobile Website der ASFINAG https://www.driveaustria.info/ stellt Reisenden auf der A 10 alle Infos in Echtzeit für eine entspannte Fahrt und auf Prognosebasis alle Details für eine vorausschauende Reiseplanung auf dieser Route zur Verfügung.