„ORF fragt: Wie geht‘s Österreich?“: Mariella Gittler präsentiert die zentralen Ergebnisse der großen ORF-Online-Umfrage 2026

Wien (OTS) -

Was bewegt die Menschen in Österreich zur Halbzeit dieses so turbulenten Jahres 2026 voller Krisen, Brüche und Konflikte? Was sind die großen Themen, worüber macht man sich im Land Sorgen und wie geht man mit diesen um? Wie groß sind Ängste und Unsicherheiten, wie groß aber auch Hoffnung und Zuversicht? Der ORF hat gefragt, die Österreicherinnen und Österreicher haben geantwortet. Mariella Gittler präsentiert die zentralen Ergebnisse der großen ORF-Online-Umfrage 2026, bei der wieder zehntausende Bürgerinnen und Bürger mitgemacht haben, am Dienstag, dem 28. Juli, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON.

„ORF fragt: Wie geht’s Österreich?“ liefert Reportagen und Stimmungsbilder aus dem ganzen Land, erlaubt Einblicke und macht Platz für Perspektiven im Dialog mit dem Publikum. Im Studiogespräch mit Sozialforscher Bertram Barth, dem wissenschaftlichen Begleiter von „ORF fragt“, werden die Befragungsergebnisse analysiert und eingeordnet.