„Bewusst gesund“: Was kann man vorbeugend gegen (Reise-)Thrombosen tun?

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 25. Juli 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

„Süßes Blut“? Worauf fliegen Gelsen wirklich?

Kaum sind die warmen Tage da, sind auch die Gelsen wieder unterwegs. Während manche Menschen scheinbar verschont bleiben, werden andere deutlich öfter gestochen. Schnell heißt es dann: „Ich habe wohl süßes Blut.“ Aber gibt es so etwas überhaupt? Sind manche Menschen für Gelsen tatsächlich interessanter als andere? Und was zieht die Insekten dabei wirklich an? Dr. Christine Reiler klärt auf. Gestaltung: Tommy Schmidle

Sommerserie: Die Welt der Parasiten

Im Zuge des Klimawandels breiten sich in Österreich auch invasive Gelsenarten wie die Asiatische Tigermücke oder die Japanische Buschmücke immer weiter aus, die oft gefährliche Krankheitserreger bzw. Parasiten im Gepäck haben. Umweltmediziner Hans-Peter Hutter hat diesem Thema das erste Kapitel seines Buches über Parasiten gewidmet. Das sind Lebewesen, die nur auf Kosten anderer Organismen (Wirte) überleben, sie als Lebensraum nutzen und sich von ihnen ernähren. Sie schädigen den Wirt, indem sie ihm Nährstoffe entziehen, Gewebe zerstören oder Krankheiten auslösen. Es gibt Parasiten, die im Inneren des Körpers leben – beispielsweise Einzeller und Würmer wie der gefährliche Fuchsbandwurm – und jene, die den Wirt von außen befallen – zu ihnen zählen Läuse, Flöhe, Milben oder auch Zecken.

Beweglich bleiben – mit Ping Pong gegen Parkinson

Die Diagnose Parkinson bedeutet eine große Herausforderung, denn Betroffene können unter anderem bestimmte Bewegungen schwer ausführen. In Bewegung zu bleiben ist jedoch entscheidend, um den Fortschritt der Krankheit zu verlangsamen. Tischtennis bzw. Ping Pong hat sich aufgrund der schnellen Bewegungen und der präzisen Hand-Augen-Koordination, die dabei gefordert werden, als eine besonders wirkungsvolle Sportart für Menschen mit Parkinson erwiesen. Eine Wienerin, die vor mehr als 20 Jahren an Parkinson erkrankte, fand darin eine neue Leidenschaft. Mittlerweile ist sie fünffache Weltmeisterin im „Parkinson-Ping-Pong“. Gestaltung: Sabrina Luger

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema (Reise-)Thrombose

Von einer Thrombose spricht man, wenn ein Blutgefäß durch ein Blutgerinnsel entweder verengt oder ganz verschlossen wird. Das verhindert den normalen Blutfluss. Die Folgen sind meistens Schmerzen und Schwellungen – im Extremfall kann eine gefährliche Lungenembolie entstehen. Sehr häufig treten Thrombosen in den Beinen auf. Risikofaktoren dafür sind unter anderem stark ausgeprägte Krampfadern, die Pille, eine Herzschwäche oder auch langes Sitzen. Das sollte man speziell zur Reisezeit bedenken. Eine Urlaubsreise ist oft mit langen Flügen, Zug- oder Autofahrten verbunden. Was man vorbeugend tun kann, erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.

To go – gesundes Essen zum Mitnehmen

Wenn sich der Hunger meldet und keine Möglichkeit zum Kochen da ist, greift man schnell zum Nächstbesten. Das ist nicht die gesündeste Art der Ernährung – aber wie kann man das ändern? Das Zauberwort heißt: Vorbereiten. So ist gesundes Essen nicht nur griffbereit, man kann es auch mitnehmen – ins Büro, zum Ausflug oder ins Freibad. „Bewusst gesund“ liefert Inspiration und Rezepte für „Selbstgemachtes to go“. Gestaltung: Steffi Zupan