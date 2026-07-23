  • 23.07.2026, 10:20:32
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UNIQA ÖFB-Cup im ORF: Runde eins mit u. a. Kalsdorf – LASK, Oberwart – Salzburg, Sport-Club – Austria, Wienerberg – Rapid

Am 24. und 25. Juli in ORF 1 und ORF SPORT +

Wien (OTS) - 

Mit dem UNIQA ÖFB-Cup beginnt in Österreich traditionell die neue Pflichtspiel-Saison. Der ORF zeigt davon am Samstag, dem 25. bzw. Sonntag, dem 26. Juli 2026, in ORF 1 bzw. ORF SPORT + gleich fünf Spiele live. Die Live-Berichterstattung startet am 25. Juli mit einer Dreier-Konferenz in ORF 1: Cup-Titelverteidiger und Bundesliga-Meister LASK trifft auf den Regionalligisten Sportclub Kalsdorf aus der Steiermark. Bundesligist Salzburg tritt im Burgenland bei Regionalligist SV Oberwart an. Und im Tivoli Stadion kommt es zum Innsbrucker Derby zwischen 2.-Liga-Aufsteiger FC Wacker Innsbruck und dem Regionalligisten SVG Reichenau-Innsbruck. Weiter geht es live am 26. Juli in ORF 1 mit einem Wiener Derby zwischen dem Wiener Sport-Club aus der Regionalliga und dem FK Austria Wien aus der Bundesliga. Ebenfalls ein Wiener Derby folgt am selben Tag in ORF SPORT +: Regionalligist SV Wienerberg 1921 empfängt den SK Rapid.

Die Live-Übertragungen in ORF 1 und ORF SPORT +:

Samstag, 25. Juli, 17.35 Uhr, ORF 1: Dreier-Konferenz mit FC Wacker Innsbruck – SVG Reichenau-Innsbruck (Kommentator Andreas Thonhauser), Sportclub Kalsdorf – LASK (Daniel Warmuth) und SV Oberwart – Salzburg (Martin Unger) – Moderator Christian Diendorfer, Experte Michael Liendl

Sonntag, 26. Juli, 17.35 Uhr, ORF 1: Wiener Sport-Club – Austria Wien (Kommentator Daniel Warmuth, Co-Kommentator und Experte Roman Mählich, Moderator Christian Diendorfer)

Sonntag, 26. Juli, 20.15 Uhr, ORF SPORT +: SV Wienerberg 1921 – Rapid (Kommentator Andreas Thonhauser, Experte Michael Liendl, Moderatorin Kristina Inhof)

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sport-Berichterstattung ausführlich.

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