Radiotest 2026_2 (Juli 2025 bis Juni 2026): ORF Radio Kärnten weiterhin unangefochtene Nummer 1

Wien (OTS) -

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS DONNERSTAG, 23. JULI 2026, 12.00 UHR BEACHTEN!

Das Zeugnis für Radio Kärnten fällt wieder hervorragend aus: Radio Kärnten ist wiederum mit großem Abstand der erfolgreichste Sender des Landes. Das zeigt der aktuelle Radiotest 2026_2 (Juli 2025 bis Juni 2026), der für Radio Kärnten und die gesamte ORF-Flotte im Bundesland erneut ein erfreuliches Ergebnis ausweist. Radio Kärnten erzielt einen Marktanteil von 32 Prozent in der Gesamtbevölkerung ab 10 Jahren (Montag bis Sonntag) und ist mit einer Tagesreichweite von 31,4 Prozent der meistgehörte Radiosender in Kärnten.

In der Hauptzielgruppe der über 35-Jährigen erreicht Radio Kärnten einen Marktanteil von 39 Prozent (Montag bis Sonntag). Damit bestätigt Radio Kärnten trotz des zunehmenden Wettbewerbs seine führende Position in Kärnten. Der Radiomarkt wird zusehends vielfältiger. Neben den ORF-Radioprogrammen sind auch zahlreiche private Radiosender in Kärnten terrestrisch empfangbar.

„Ein herzliches Dankeschön an all unsere Hörerinnen und Hörer für ihre Treue! Dass wir erneut klarer Marktführer in Kärnten sind, ist eine schöne Bestätigung unserer täglichen Arbeit. Unser Programm steht für eine starke Verbindung aus lokaler Information, Unterhaltung, Sport, Kultur und Service. Diese Vielfalt und die hohe journalistische Qualität schaffen Vertrauen und sind die Grundlage unseres Erfolgs. Diesen Weg werden wir fortsetzen und unsere Präsenz in den Regionen weiter ausbauen. Denn durch unsere Nähe zu den Menschen können wir Themen und Geschichten authentisch aufgreifen und darüber berichten“, so Landesdirektorin Karin Bernhard.

Radio ist und bleibt aktuell wie eh und je

Trotz starker Konkurrenz von Streamingangeboten, Podcasts und Co kann sich das gute alte Radio nach wie vor behaupten: rund 80 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner über 10 Jahren hören täglich Radio, das sind rund 407.000 Menschen. Pro Tag werden in Kärnten durchschnittlich 229 Minuten Radio gehört.

Radio Kärnten erzielte auch bei den täglichen Reichweiten ein sehr stolzes Ergebnis: In der Kernzielgruppe 35+ liegt die Tagesreichweite von Montag bis Sonntag bei 38,4 Prozent, in der Gesamtbevölkerung ab 10 Jahren bei 31,4 Prozent.

Programmchef Martin Weberhofer: „Wir wollen ein Radioprogramm für ALLE machen. Dass uns das ganz gut gelingt, beweist der aktuelle Radiotest, der für uns Radiomacher ja so etwas wie ein Zeugnis ist. Wir sind und bleiben das Lieblingsradio der Kärntnerinnen und Kärntner, dürfen die Menschen in unserem Land durch den Tag begleiten. Besonders erfreulich ist, dass wir im letzten Jahr vor allem auch zahlreiche jüngere Hörerinnen und Hörer dazugewinnen konnten.“

Rund zwei Drittel aller gehörten Radiominuten in Kärnten entfallen auf die ORF-Radios

Erfreulich ist das Radiotest-Ergebnis auch für die gesamte ORF-Flotte: Die ORF-Sender erreichen in Kärnten gemeinsam in der Bevölkerung ab 10 Jahren einen Marktanteil von 63 Prozent. In der Gruppe 35+ (Kernzielgruppe von Radio Kärnten) sind es sogar 69 Prozent.

Verlässliche Nachrichten als Fundament für Radio Kärnten

Ein wichtiger Faktor für die Hörerinnen und Hörer von Radio Kärnten sind die Nachrichten zur vollen und halben Stunde und die drei Journale. Auch die Sport- und Kulturberichterstattung sind Fixpunkte der Information und decken einen wichtigen Lebensbereich der Menschen in unserem Land ab.

Chefredakteur Bernhard Bieche betont: „Rasche und verlässliche Informationen sind in Zeiten von zunehmenden Fake-News ein wesentlicher Faktor in der Berichterstattung. Unser Team ist Tag und Nacht im Einsatz, um zu berichten, was in Kärnten los ist. Seriöse Recherchen sind die Grundlage unserer Info-Sendungen. Die Treue der Hörerschaft freut uns und ist angesichts der zunehmenden Zahl an Informationsangeboten keine Selbstverständlichkeit.“

*Information der Auftraggeber des Radiotests:

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Daten des Zeitraums Juli 2025 bis Juni 2026 (RT 2026_2), als Vergleichszeitraum wird korrekterweise der Zeitraum Juli 2024 bis Juni 2025 (RT 2025_2) verwendet.

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS DONNERSTAG, 23. JULI 2026, 12.00 UHR BEACHTEN!