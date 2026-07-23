Erfolgreicher Radiotest 2026_2 für ORF Radio Wien

Wien (OTS) -

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS DONNERSTAG, 23. JULI 2026, 12.00 UHR BEACHTEN!

Erneut geht Radio Wien im aktuellen Radiotest 2026_2 (Juli 2025 bis Juni 2026) als klarer Marktführer unter den regionalen Radioprogrammen in der Bundeshauptstadt hervor. In einem hart umkämpften Markt behauptet Radio Wien seine Spitzenposition und baut den Vorsprung gegenüber den regionalen Mitbewerbern weiter aus.

Radio Wien erreicht von Montag bis Sonntag täglich 350.000 Hörerinnen und Hörer im Verbreitungsgebiet. Besonders erfreulich entwickelt sich die Kernzielgruppe der über 35-Jährigen: Hier steigert Radio Wien seinen Marktanteil in Wien auf 17 Prozent – ein Plus von drei Prozentpunkten gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (14 Prozent). Auch die Tagesreichweite wächst deutlich und liegt nun bei 15,8 Prozent (2025_2: 14,3 Prozent). Damit bleibt Radio Wien mit klarem Abstand das erfolgreichste regionale Radioprogramm in Wien. In Niederösterreich zählt Radio Wien mit einem Marktanteil von 7 Prozent ebenfalls zu den vier stärksten regionalen Angeboten in dieser Zielgruppe.

Im Gesamtmarkt (10+) steigt der Marktanteil auf 13 Prozent und liegt damit um einen Prozentpunkt über dem Vorjahreswert (12 Prozent). Der Abstand zu den stärksten privaten Mitbewerbern beträgt nunmehr vier Prozentpunkte (Kronehit und 88.6 jeweils 9 Prozent).

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen legt Radio Wien zu: Die Tagesreichweite steigt von 6,8 auf 7,1 Prozent, der Marktanteil bleibt mit 6 Prozent stabil.

Die positive Entwicklung setzt sich auch digital fort. Der Livestream von Radio Wien erreichte im Zeitraum Juli 2025 bis Juni 2026 durchschnittlich rund 1,7 Millionen Sessions pro Monat. (Session = technisch gültige Livestream-Verbindung von mindestens einer Minute Dauer; Unterbrechungen bis maximal 15 Sekunden; inklusive Auslandsnutzung) (Alle Reichweiten im Verbreitungsgebiet, Zielgruppe 10+, Montag bis Sonntag)

Radio Wien-Programmchefin Jasmin Dolati zum Radiotest: „In einer sich rasant verändernden Medienwelt weiterhin für so viele Menschen in Wien eine mediale Heimat zu sein, ist für mich und das gesamte Team von Radio Wien Auftrag und Ansporn zugleich. Besonders freut mich, dass wir nicht nur im klassischen Radio weiterwachsen, sondern unser Publikum auch über Livestream und Nachhörangebote immer stärker erreichen. Das zeigt, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer dort von uns begleiten lassen, wo sie gerade sind – im Radio ebenso wie digital. Gleichzeitig bleibt unser Anspruch unverändert: Wir wollen die Wienerinnen und Wiener mit verlässlichen regionalen Informationen versorgen, Orientierung geben, Themen aufgreifen, die die Menschen in unserer Stadt bewegen, und mit der besten Musikauswahl ein Stück Wiener Lebensgefühl vermitteln. Dass wir dabei weiter zulegen konnten, verdanken wir vor allem unserem Publikum, das uns sein Vertrauen schenkt und uns mit seinem Feedback begleitet. Dafür danke ich ebenso herzlich wie unserem großartigen Radio Wien-Team, das jeden Tag mit Leidenschaft, Kreativität und viel Menschlichkeit Radio macht.“

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS DONNERSTAG, 23. JULI 2026, 12.00 UHR BEACHTEN!