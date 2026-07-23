Jugend braucht Orientierung

Bergheim (OTS) -

Alkohol, Cannabis, Rauchen, E-Zigaretten (Vapes), Nikotinbeutel (Snus) und KO-Tropfen gehören zu den Themen, mit denen Jugendliche heute früher oder später in Berührung kommen. Gleichzeitig kursieren viele Halbwahrheiten und Mythen. Für Vereine, Schulen und Jugendverantwortliche ist es oft schwierig, diese Themen verständlich und zeitgemäß anzusprechen.



Mit eujugend.info steht nun ein speziell für junge Menschen entwickeltes Online-Präventionsprogramm zur Verfügung. Hinter dem Projekt steht ein gemeinnütziger Verein. Nach Kenntnis des Vereins existiert in Österreich derzeit kein vergleichbares, speziell für Jugendliche entwickeltes Online-Präventionsprogramm. Initiator des Projekts ist der Salzburger Präventionsexperte und Vereinsvorstand Prof. Christian Podlogar, der sich seit mehr als 25 Jahren mit Gesundheitsförderung und Prävention beschäftigt.



In zehn professionell produzierten Kurzvideos erhalten Jugendliche innerhalb von 60 Minuten fundierte Informationen zu Alkohol und modernen Substanzen. Es geht um die Auswirkungen auf Körper und Gehirn, um Sucht, gesellschaftliche Einflüsse und darum, wie gute Entscheidungen gelingen können. Anhand alltäglicher Beispiele aus Social Media und Handynutzung wird gezeigt, wie Gewohnheiten entstehen und wann daraus problematische Abhängigkeiten werden können. Zudem zeigt das Programm Wege auf, wie ein erfülltes Leben und Glück ohne Drogen gelingen können.

„Junge Menschen haben ein Recht darauf, diese Informationen zu erfahren – bevor sie eigene Entscheidungen treffen“, betont Prof. Christian Podlogar. „Unser Ziel ist es, Wissen zu vermitteln – verständlich und ohne erhobenen Zeigefinger.“

Das Angebot richtet sich an Feuerwehren, Sportvereine, Musikvereine, Rettungsorganisationen, Pfadfindergruppen sowie andere Jugendorganisationen. Auch Schulen, Internate und Bildungseinrichtungen können das Programm im Rahmen ihrer Präventionsarbeit nutzen. Die Teilnahme erfolgt online über einen persönlichen Zugang. Nach Abschluss erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat.

Ziel ist es, Jugendorganisationen, Schulen und Bildungseinrichtungen eine einfache Möglichkeit zu bieten, zeitgemäße Prävention ohne großen organisatorischen Aufwand umzusetzen und junge Menschen frühzeitig mit verlässlichen Informationen zu erreichen.

Über eujugend.info

eujugend.info ist ein gemeinnütziges Präventionsprojekt mit Sitz in Salzburg. Die Plattform vermittelt Jugendlichen Wissen zu Alkohol, Cannabis, Nikotinprodukten, KO-Tropfen, Sucht, Gehirnentwicklung und verantwortungsvollen Entscheidungen.