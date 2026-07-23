LGA Mitarbeiter-App international ausgezeichnet

St. Pölten (OTS) -

Die Mitarbeiter-App „LGA update“ der NÖ Landesgesundheitsagentur zählt international zu den besten Lösungen im Bereich der internen Kommunikation. Bei den renommierten VOICES Awards von Staffbase, eine der größten internationalen Auszeichnungen für moderne Mitarbeiterkommunikation, erreichte „LGA update“ in der Kategorie „Best Mobile App“ eine Top-Platzierung und schaffte es unter die besten drei Einreichungen.

Die VOICES Awards zeichnen jährlich Organisationen aus, die neue Maßstäbe in der Kommunikation mit ihren Mitarbeitenden setzen. Nach dem Sieg im vergangenen Jahr in der Kategorie „Best Employee App Strategy“ konnte die NÖ LGA damit erneut die internationale Jury überzeugen und ihre Vorreiterrolle im Bereich digitaler Kommunikation bestätigen.

„Mit der NÖ Landesgesundheitsagentur haben wir eine der größten Gesundheitsorganisationen Österreichs geschaffen. Damit verbunden ist auch der Anspruch, moderne Wege zu gehen – nicht nur in der medizinischen Versorgung, sondern auch im Miteinander innerhalb der Organisation. Dass unsere Mitarbeiter-App nun international ausgezeichnet wurde, zeigt: Niederösterreich ist auch bei Innovation und Digitalisierung im Gesundheitswesen ganz vorne dabei“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Mit rund 28.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 77 Standorten stellt die interne Kommunikation in der NÖ LGA besondere Anforderungen. „LGA update“ ermöglicht es, Informationen rasch, direkt und zielgerichtet zur Verfügung zu stellen – unabhängig davon, ob die Mitarbeitenden am Computerarbeitsplatz, auf einer Station oder unterwegs tätig sind.

„Gerade im Gesundheitswesen, wo viele Berufsgruppen rund um die Uhr im Einsatz sind, braucht es Kommunikationskanäle, die sich am Arbeitsalltag der Menschen orientieren. Mit ‚LGA update‘ setzt die NÖ LGA auf eine moderne digitale Lösung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem täglichen Arbeitsumfeld unterstützt, den Zugang zu wichtigen Informationen erleichtert und den Zusammenhalt innerhalb der Organisation stärkt“, freuen sich die beiden zuständigen Landesräte Christiane Teschl-Hofmeister und Anton Kasser.

Neben zentralen Informationen aus der NÖ LGA bietet die App auch individuelle Kommunikationsmöglichkeiten für die einzelnen Standorte: Viele Kliniken und Pflegezentren verfügen über eigene Bereiche, sogenannte „Spaces“, in denen standortspezifische Inhalte und Informationen geteilt werden können. Dadurch verbindet die App organisationsweite Kommunikation mit regional relevanten Informationen.

„Eine Organisation unserer Größe braucht eine starke gemeinsame Kommunikationsbasis. Mit ‚LGA update‘ haben wir einen Kanal geschaffen, der unsere 28.500 Kolleginnen und Kollegen verbindet, Orientierung gibt und Informationen dort verfügbar macht, wo sie gebraucht werden. Die erneute internationale Anerkennung ist eine schöne Bestätigung für den Weg, den wir gemeinsam eingeschlagen haben“, erklären die beiden Vorstände Bernhard Kadlec und Elisabeth Bräutigam.

Auch ZBR-Vorsitzender Gottfried Feiertag sieht in der App einen wichtigen Schritt für den Austausch innerhalb der Organisation: „Gute und zeitnahe Kommunikation ist ein wesentlicher Faktor, um Arbeit gut leisten zu können. Unsere Kolleginnen und Kollegen leisten täglich Großartiges – dafür brauchen sie aktuelle Informationen, Transparenz und die Möglichkeit, wichtige Informationen über eine Plattform ortsunabhängig abrufen zu können. ‚LGA update‘ trägt genau dazu bei und ist mittlerweile ein wichtiges Instrument in der täglichen Arbeit geworden.“

Die Einladung, „LGA update“ im Rahmen der internationalen VOICES-Konferenz als Best-Practice-Beispiel vorzustellen, unterstrich zusätzlich die Bedeutung des Projekts. Die NÖ LGA zeigt damit, dass moderne interne Kommunikation ein wesentlicher Bestandteil einer zukunftsorientierten Gesundheitsorganisation ist.

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