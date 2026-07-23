34 Jahre Taubenfütterungsverbot in Salzburg – ein gescheitertes Experiment

Vösendorf/Salzburg (OTS) -

Trotz eines seit 1992 geltenden totalen Fütterungsverbots für Stadttauben hat sich die Situation in Salzburg nicht verbessert. Im Gegenteil: In Zeiten anhaltender Hitze und Trockenheit verschärft das strikte Verbot das Leiden der Tiere massiv. Der Wiener Tierschutzverein/Tierschutz Austria fordert ein modernes, evidenzbasiertes Taubenmanagement mit betreuten Taubenschlägen, kontrollierter Fütterung und Wasserversorgung.

„Sinnlose Verbote haben seit 34 Jahren nichts gebracht“ , kritisiert Dr.in Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins/Tierschutz Austria. “Statt einer Reduktion der Population entstehen durch das Fehlen eines aktiven Managements weiterhin Krankheitsherde, Kadaver und unnötiges Tierleid.”

Besonders dramatisch wird die Lage in den aktuellen Hitzeperioden. Ohne Fütterung und ohne die Möglichkeit, Wasser bereitzustellen, sind die Tauben extremer Dehydration und Hitzestress ausgesetzt. Stadttauben sind keine selbstversorgenden Wildtiere – sie sind ehemalige Haustiere, die in der Stadt auf menschliche Unterstützung angewiesen sind. Ein reines Verbotsregime ohne Alternativen führt zu Leid und ist tierschutzwidrig.

Der Wiener Tierschutzverein/Tierschutz Austria steht der Stadt Salzburg mit langjährigem Fachwissen zur Verfügung und fordert die rasche Umsetzung eines zeitgemäßen Konzepts mit Taubenschlägen, Eientnahme und artgerechter Versorgung – besonders unter Berücksichtigung der zunehmenden Hitzebelastung in Städten.

Eine Stadt, die sich als Kulturstadt und Tourismusdestination positioniert, sollte barbarische Bilder von leidenden und verendenden Tieren in der Innenstadt dringend vermeiden. Tierschutz ist auch Tourismusschutz.

„Tierquälereien aller Art werden wir weiter laut anprangern. Die Gesundheitsministerin ist gefordert: Tierschutz-Organisationen gehören endlich in den Vollzugs-Beirat!“, so Petrovic abschließend.