170 Gemeinden und knapp 90 Schaugärten mit „Goldenem Igel“ ausgezeichnet

St. Pölten (OTS) -

Auch in diesem Jahr überreichte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die höchste Auszeichnung für naturnahe und rein ökologische Grünraumpflege an jene Gemeinden und Schaugärten, die die „Natur im Garten“-Kriterien im vergangenen Jahr vollständig erfüllt haben. Die Auszeichnung steht für den konsequenten Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel sowie Torf.

170 Gemeinden und knapp 90 Schaugärten wurden in diesem Jahr mit der „Goldener-Igel“-Plakette ausgezeichnet. Die Gemeinden beweisen Jahr für Jahr, dass attraktive öffentliche Grünflächen und konsequente ökologische Pflege Hand in Hand gehen. Gleichzeitig machen die „Natur im Garten“-Schaugärten naturnahes Gärtnern mit inspirierenden Beispielen erlebbar. Gemeinsam leisten sie einen wichtigen Beitrag für Umwelt-, Klima- und Artenschutz sowie zum Erhalt der Lebensqualität in Niederösterreich.

„Der ‚Goldene Igel‘ ist ein sichtbares Zeichen für das Bekenntnis zu den Grundsätzen von ‚Natur im Garten‘. Mit der ökologischen Pflege und Gestaltung ihrer Grünräume schaffen die Gemeinden und Schaugärten nicht nur wertvolle Lebensräume für Flora und Fauna, sondern fördern auch die Lebensqualität für die Bevölkerung und die beste Zukunft unserer Kinder. Durch ihren Einsatz ist Niederösterreich das führende ökologische Gartenland Europas“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Insgesamt halten sich bereits über 500 Städte und Gemeinden in Niederösterreich an die Kriterien von „Natur im Garten“. Laufende Beratungen von „Natur im Garten“-Expertinnen und -Experten unterstützen die Mitarbeitenden in den Gemeinden bei der täglichen Arbeit auf den Grünflächen.

Über 100 „Natur im Garten“-Schaugärten in ganz Niederösterreich inspirieren Besucherinnen und Besucher zudem mit Wissen und Erfahrungen. Im Gegenzug profitieren sie vom Erfahrungsaustausch im Schaugarten-Netzwerk, exklusivem Fachwissen von „Natur im Garten“ sowie von Weiterbildungsangeboten und Exkursionen.

Weitere Informationen: Natur im Garten, Pressesprecherin Carina Pürer, MA, Telefon 0676 848 790 737, E-Mail [email protected], https://www.naturimgarten.at/, www.naturimgarten.at/plakette, www.naturimgarten.at/schaugärten