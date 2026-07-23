  • 23.07.2026, 09:30:34
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158 Jahre Moser, 20 Jahre Palais Welsersheimb: Buchhandlung Morawa Moser feiert Jubiläum

Jubiläumswoche vom 27. Juli bis 1. August 2026 mit vielen Highlights

Alte Ansicht Buchhandlung Moser

Der Moser ist seit 158 Jahren ein lebender Beweis dafür, dass der österreichische Buchhandel mehr ist als ein Vertriebskanal. Er ist ein kultureller Ort, der Menschen zusammenbringt, Leserinnen und Leser berät und Literatur in der Gesellschaft verankert. Als österreichisches Familienunternehmen fühlen wir uns genau dieser Aufgabe verpflichtet — in Graz seit 1868, und in ganz Österreich seit Generationen.

KR Wolfgang Rick, geschäftsführender Gesellschafter Morawa Group

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Wien/Graz (OTS) - 

158 Jahre nach ihrer Gründung durch Ulrich Moser am Bischofplatz und 20 Jahre nach dem Einzug ins Palais Welsersheimb am Eisernen Tor veranstaltet sie vom 27. Juli bis 1. August eine Jubiläumswoche mit Aktionen für Leserinnen und Leser aller Altersgruppen.

Was 1868 als kleines Buchgeschäft begann, hat sich über Generationen zu einem kulturellen und intellektuellen Fixpunkt der Grazer Innenstadt entwickelt. Nach der Zwangsenteignung durch das NS-Regime 1938, dem Wiederaufbau nach 1945 und dem Umzug ins Palais Welsersheimb 2006 ist der Moser heute auf 2.600 Quadratmetern über drei Etagen eine der größten Buchhandlungen Europas und die größte in der Steiermark. In Graz braucht es keinen Zusatz: Wer sagt "der Moser", weiß, was gemeint ist.

KR Wolfgang Rick, Geschäftsführender Gesellschafter der Morawa Gruppe, betont die Bedeutung des Jubiläums über den konkreten Anlass hinaus:

Der Moser ist seit 158 Jahren ein lebender Beweis dafür, dass der österreichische Buchhandel mehr ist als ein Vertriebskanal. Er ist ein kultureller Ort, der Menschen zusammenbringt, Leserinnen und Leser berät und Literatur in der Gesellschaft verankert. Als österreichisches Familienunternehmen fühlen wir uns genau dieser Aufgabe verpflichtet — in Graz seit 1868, und in ganz Österreich seit Generationen.

Jubiläumswoche 27. Juli bis 1. August 2026

Die Buchhandlung Morawa Moser, Am Eisernen Tor 1 in Graz, lädt vom 27. Juli bis 1. August zur Jubiläumswoche. Das Programm umfasst Rabatt- und Vorteilsangebote sowie zahlreiche Erlebnisse. Zusätzliche Highlights wie Buch-Blind-Dates, gekühlter Frizzante zur Erfrischung, das beliebte Glücksrad und das Riesenspiel "Tempo, kleine Schnecke" in der Kinderbuchabteilung sorgen für Spiel und Spaß bei Groß und Klein. Alle Informationen unter morawa.at/moser.

Morawa Moser Jubiläumswoche in Graz

Zahlreiche Highlights in der Jubiläumswoche in der Buchhandlung Alle Informationen dazu auf der Homepage

Datum: 27.07.2026 - 01.08.2026

Art: Allgemeine Termine

Ort: Buchhandlung Morawa Moser
Am Eisernen Tor 1
8020 Graz
Österreich

URL: https://www.morawa.at/moser

Rückfragen & Kontakt

Morawa Buch und Medien
Petra Mairhofer
Telefon: +43 5 910 76
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.morawa.at

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Vorschau Bild von Historische Werbeanzeige der Buchhandlung Moser in Graz [Bild, 271.96KB]
Vorschau Bild von Außenansicht der Buchhandlung Morawa Moser in Graz [Bild, 378.57KB]
Vorschau Bild von Innenansicht Historisches Gewölbe Palais Welsersheimb [Bild, 197.71KB]
Vorschau Bild von Innenansicht Buchhandlung Morawa Moser in Graz [Bild, 230.76KB]
[Montag, 27.07.2026]
[Dienstag, 28.07.2026]
[Mittwoch, 29.07.2026]
[Donnerstag, 30.07.2026]
[Freitag, 31.07.2026]
[Samstag, 01.08.2026]

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