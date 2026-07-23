Mit wenigen Klicks zum kostenfreien Abfallwirtschaftskonzept

Wien (OTS) -

Laut Abfallwirtschaftsgesetz müssen Unternehmen für jeden Standort mit 20 Mitarbeitenden oder mehr ein separates Abfallwirtschaftskonzept (AWK) erstellen. Hier ist festzuhalten, welche Arten an Abfallstoffen in welchen Unternehmensbereichen in welcher Menge anfallen, wie diese entsorgt werden und welche nachhaltigen Maßnahmen gesetzt werden, etwa um die Müllmenge zu reduzieren. Spätestens alle sieben Jahre muss das AWK aktualisiert werden, insofern es in der Zwischenzeit nicht zu abfallrelevanten Änderungen kommt.

Neben der gesetzlichen Verpflichtung eines zu erstellen, bietet ein AWK jedoch auch betriebswirt-schaftliche Vorteile. Es ist ein verlässliches Kontroll- und Planungsinstrument und macht sichtbar, wo Einsparungspotenziale im Unternehmen liegen. Daraus können nun Schritte abgeleitet werden, etwa um Umweltstandards zu verbessern, den Ressourceneinsatz zu optimieren und Kosten einzusparen.

Rechtssichere AWK-Erstellung

Viele Wiener Unternehmen fallen also unter dieses Gesetz und sind zur Erstellung eines AWK verpflichtet. Doch gerade für Klein- und Mittelbetriebe stellt dies eine weitere bürokratische Herausforderung dar. Die gesetzliche Verpflichtung der AWK-Erstellung bündelt zeitliche und personelle Ressourcen, die woanders dringend benötigt werden.

Mit dem digitalen Abfallwirtschaftskonzept bietet die WK Wien daher ihren Mitgliedsbetrieben kostenfreien Zugang zu einem Online-Tool, das Unternehmen genau hier unterstützt. Schritt für Schritt werden Wirtschaftstreibende durch die Abfrage durchgeführt, die Eingabemaske ist übersichtlich und intuitiv gestaltet. In kurzer Zeit erhalten Unternehmerinnen und Unternehmer damit ein rechtskonfor-mes, vollständiges, auf den jeweiligen Standort zugeschnittenes AWK im gesetzlich geforderten Umfang. Nach der Erstellung kann dieses per Mausklick als PDF heruntergeladen werden.

Der Zugriff auf digitale Abfallwirtschaftskonzept ist über das WKO-Benutzerkonto möglich, das allen Mitgliedern der WK Wien wie auch deren Mitarbeitenden kostenfrei zur Verfügung steht.

Alle Infos zum digitalen Abfallwirtschaftskonzept: wko.at/wien/digitales-awk