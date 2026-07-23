AK Preismonitor: Weniger Steuer – Milch, Butter, Reis & Co. günstiger!

Wien (OTS) -

Gute Nachricht für Konsument:innen: Grundnahrungsmittel sind billiger! Alle Handelsketten geben die Senkung der Mehrwertsteuer von zehn auf 4,9 Prozent bei den Grundnahrungsmitteln – etwa Milch, Butter und Reis – komplett an die Konsument:innen weiter. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor vor und nach der Steuersenkung von 576 erhobenen Preisen in sieben Handelsketten.

Seit 1. Juli 2026 sind ausgewählte Grundnahrungsmittel mit 4,9 statt zehn Prozent besteuert. Die AK hat die Preise für bestimmte Grundnahrungsmittel – beispielsweise Milch, Joghurt, Butter, Eier, Reis, Nudeln, Brot, Weizenmehl, bestimmte Obst- und Gemüsesorten – erhoben:

+ Die Senkung der Mehrwertsteuer kommt vollständig bei den Konsument:innen an – alle geprüften Handelsketten geben die niedrigere Mehrwertsteuer komplett weiter. Zudem verbilligten viele der geprüften Geschäfte die Preise zusätzlich zur Mehrwertsteuer-Senkung.

+ Insgesamt hat die AK 576 Preise in sieben Handelsketten erhoben.

Günstiger einkaufen (Erhebung im Mai und Juli) – Niedrigere Mehrwertsteuer landet bei Konsument:innen!

Produkt/Geschäft - Preis 10 % MwSt - Preis 4,9 % MwSt

Clever Länger Frisch Vollmilch 1 l/Billa Plus - 1,39 Ꞓ - 1,32 Ꞓ

Schärdinger Sommerbutter 250 g/Billa.at - 2,79 Ꞓ - 2,66 Ꞓ

Bio Langkornreis 1 kg (Hofer) - 2,58 Ꞓ - 2,46 Ꞓ

DESPAR Spaghetti nr°3 500 g (Spar.at) - 1,59 Ꞓ - 1,51 Ꞓ

S-BUDGET Karotten 1 kg (interspar.at) - 1,69 Ꞓ - 1,61 Ꞓ

Gala Äpfel rot, Österreich 1 kg (Lidl) - 2,29 Ꞓ - 2,18 Ꞓ

NÖM Naturjoghurt 1 % Fett 500 g (Penny) - 1,15 Ꞓ - 1,09 Ꞓ

Zum Preismonitor: Die AK Wien berechnete die umsatzsteuerreduzierten Soll-Preise auf Basis der von 6. bis 13. Mai 2026 erhobenen Verkaufspreise (ohne Rabatte und Aktionen) und verglich sie mit den verlangten Preisen (ohne Rabatte und Aktionen) zwischen 6. und 14. Juli 2026. Die AK prüfte bestimmte Grundnahrungsmittel, beispielsweise Milch, Butter, Reis, Nudeln und Brot, in den Onlineshops von Billa, Interspar und Spar sowie in jeweils drei Filialen von Hofer, Lidl, Penny und Billa Plus. Insgesamt nahm die AK zwischen 78 und 95 Produkte je Handelskette unter die Lupe.

SERVICE: Den AK Preismonitor finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at/grundnahrungsmittel.