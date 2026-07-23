  • 23.07.2026, 09:20:32
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Medienservice zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026

Salzburg (OTS) - 

Rund um die Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026 plant das Landes-Medienzentrum folgende Aussendungen, zu finden unter www.salzburg.gv.at:

Freitag, 24. Juli

vormittags: Meldung mit Vorschau auf das Programm der Eröffnung im Festspielbezirk

Sonntag, 26. Juli

vormittags: Meldung mit Bildern zum Empfang mit militärischen Ehren in der Hofstallgasse

früher Nachmittag: Meldung zum Eröffnungsfestakt der Festspiele

später Abend: Meldung mit Bildern zum Empfang bei der Carmen-Premiere

Fotos wird es am Sonntag, 26. Juli unter www.salzburg.gv.at/bilder geben um ca.

11.15 Uhr: erste Fotos aus der Hofstallgasse

13.30 Uhr: Fotos vom Festakt in der Felsenreitschule

22.30 Uhr: Fotos von der Auffahrt und vom Pausenempfang bei der Carmen-Premiere

Videos werden auf https://on.salzburg.gv.at zur Verfügung gestellt, auch zum Download im MP4-Format.

Daneben wird es laufend Einträge unter www.salzburg.gv.at/ticker geben.

Alle Aussendungen, die Reden im Wortlaut und Bilder für Medien werden unter www.salzburg.gv.at/festspiele verfügbar gemacht.

Rückfragen & Kontakt

Land Salzburg
Mag. Heidi Huber, MA
Telefon: +43 662 8042 - 2365
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.salzburg.gv.at

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