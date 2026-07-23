Volkshilfe zum Tag des Ertrinkens: Gefährlicher Zusammenhang zwischen Kinderarmut und nicht schwimmen lernen

Wien (OTS) -

2026 könnte aufgrund der starken Hitzewellen ein Jahr mit mehr Todesfällen durch Ertrinken werden. Blickt man auf die Zahl der tödlichen Unfälle in der Altersgruppe unter 14 Jahren, ist das Ertrinken in Österreich die zweithäufigste Ursache. Die Volkshilfe weist darauf hin, dass Kinder aus armutsbetroffenen Haushalten besonders gefährdet sind.

Rund jedes zehnte Opfer von tödlichen Ertrinkungsunfällen ist laut Kuratorium für Verkehrssicherheit ein Kind. Leider ist die Zahl der nicht schwimmfähigen Kinder und Jugendlichen von 134.000 im Jahr 2024 auf 137.000 im Jahr 2025 gestiegen.

„Studien aus Deutschland zeigen, dass Kinder und Jugendliche mit niedrigem Sozialstatus seltener schwimmen können als Gleichaltrige mit hohem Sozialstatus. Das gilt auch für Österreich und verwundert wenig. Schwimmkurse kosten oft 300 Euro und mehr“, kritisiert Erich Fennninger, Direktor der Volkshilfe Österreich.

In vielen Gemeinden fehlen kostenfreie oder günstige Angebote. Oft fehlt es auch an familiären Vorbildern, die schwimmen können, und aufgrund des niedrigen Einkommens an der Möglichkeit öfter ins Schwimmbad zu gehen, um dort üben zu können.