Halbjahres-Bilanz: 9,3 Millionen Nächtigungen in Wien, über halbe Milliarde Euro Nächtigungsumsatz bis Mai

Wien (OTS) -

Mit 9,3 Millionen Gästenächtigungen erreichte das erste Halbjahr 2026 ein Plus von 4% im Vergleich zum Vorjahr. Der Juni verzeichnete 1,8 Millionen Nächtigungen (+4%). Zwischen Jänner und Mai 2026 wurde von den Wiener Beherbergungsbetrieben über eine halbe Milliarde Euro (502,74 Millionen) an Nächtigungsumsatz erwirtschaftet (+1%). Im Monat Mai waren es 150,6 Millionen Euro und damit um 7% mehr als im Mai 2025.

Im ersten Halbjahr 2026 zählte Wien 9.258.000 Millionen Nächtigungen – das sind um 4% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres erbracht wurden. Die Liste der nächtigungsstärksten Märkte Wiens in den ersten sechs Jahresmonaten führt Deutschland (1.775.000, +10% zu 1-6/2025) an, gefolgt von Österreich (1.723.000, +6%). Die USA haben sich als stärkster Fernmarkt mit 568.000 Nächtigungen (+9%) wieder auf Platz drei der Top-10-Herkunftsmärkte Wiens etabliert. Italien (506.000, +8%), Großbritannien (353.000, +3%), Spanien (257.000, -2%), Frankreich (244.000, +1%), Polen (218.000, +/-0%), die Türkei (208.000, +26%) und die Schweiz (205.000, +7%) komplettieren die Top-10. Der Juni trug mit insgesamt 1.772.000 Nächtigungen (+4%) zu diesem Ergebnis bei.

Barbara Novak, Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales

„Wiens Visitor Economy behauptet sich auch im ersten Halbjahr 2026 auf hohem Niveau. Sie schafft standortgebundene Ganzjahresarbeitsplätze und stärkt durch Spillover-Effekte nicht nur touristische Kernbereiche wie Hotellerie und Gastronomie, sondern auch Handel, produzierende Bereiche oder die Freizeitwirtschaft. Das zeigt: In Zeiten globaler geopolitischer Herausforderungen und wirtschaftlich anspruchsvoller Rahmenbedingungen ist die Visitor Economy ein verlässlicher Stabilitäts- und Wachstumsfaktor für den Standort Wien. Diese Bedeutung wird auch von den Wiener*innen anerkannt: Repräsentative Umfragen bescheinigen dem Städtetourismus weiterhin hohe Akzeptanzwerte.“

Norbert Kettner, CEO WienTourismus

„Die strategische Ausrichtung auf Qualitätstourismus, internationale Kongresse und kaufkräftige Zielgruppen stärkt Wiens Position im globalen Wettbewerb. Dass die Visitor Economy allein in den ersten fünf Monaten 2026 eine halbe Milliarde Euro Nächtigungsumsatz erwirtschaftete, unterstreicht ihre wirtschaftliche Bedeutung für den Standort. Mit einem Auslandsanteil über das Gesamtjahr von rund 83% bei den Nächtigungen bestätigt Wien zudem seine hohe internationale Attraktivität als Ganzjahresdestination. Dynamisch zeigt sich der US-Markt, der nach Deutschland und Österreich erneut zu den stärksten Herkunftsmärkten zählt und seine Rolle als wichtigster Fernmarkt weiter festigt.“

Nächtigungsumsatz im ersten Halbjahr knackt halbe Milliarde Euro

Der Netto-Nächtigungsumsatz von Wiens Beherbergungsbetrieben betrug im ESC-Monat Mai 150.612.000 Euro – das bedeutet ein Plus von 7% zum Vergleichsmonat 2025. Zwischen Jänner und Mai konnten die Betriebe 502.743.000 Euro erwirtschaften (+1%).



Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im Juni 2026 rund 73% (06/2025: rund 72%), jene der Hotelbetten 56,5% (06/2025: 55,5%). Im Zeitraum Jänner bis Juni lag die Zimmerauslastung bei rund 64% (01-06/2025: rund 64%), die der Bettenauslastung bei 49,1% (01-06/2025: 49,1%). Insgesamt wurden in Wien im Juni mit rund 84.200 Hotelbetten um rund 2.200 Betten (+2,6%) mehr angeboten als im Juni 2025.



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