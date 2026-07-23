  • 23.07.2026, 09:06:02
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Stiebel Eltron startet internationales Skisprung-Sponsoring

Wärmepumpenhersteller mit neuer Präsenz im Spitzensport (FOTO)

Mit einem Handschlag von Franz Föttinger (rechts), CEO Fischer Sports GmbH, und Stiebel Eltron-Geschäftsführer Heinz-Werner Schmidt wurde jetzt der Einstieg von Stiebel Eltron in das internationale Skisprung-Sponsoring besiegelt. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/62786 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Holzminden (OTS) - 

Internationale Top-Athletinnen und -Athleten aus den Disziplinen Skispringen und Nordische Kombination werden zukünftig mit dem Stiebel Eltron-Logo auf ihren Sprungski und weiterer Ausrüstung zu sehen sein. Das Greentech-Unternehmen steigt in Kooperation mit dem Weltmarktführer im nordischen Skisport, Fischer Sports, in das internationale Skisprung-Sponsoring ein.

"Skispringen als Sport, der Millionen Menschen fasziniert, bietet eine ideale Plattform für die globale Präsentation unserer Marke", erklärt Heinz-Werner Schmidt, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Niedersachsen. "Die Mischung aus Technik und Präzision, die sowohl die Ausrüstung als auch der Athlet in diesem Sport mitbringen müssen, passt perfekt zu unseren Markenwerten. Auch wir streben immer nach Höchstleistung und bestmöglicher Effizienz - bei unseren Wärmepumpen genauso wie bei unseren Warmwasser- und Lüftungsprodukten."

Die Kooperation zwischen dem Wärmepumpenhersteller und Fischer Sports wurde jetzt bei einem gemeinsamen Termin am Stammsitz von Stiebel Eltron in Holzminden finalisiert. Franz Föttinger, CEO des weltweit führenden Herstellers im Skisport, zeigte sich nach einem Werksrundgang beeindruckt: "Ich freue mich sehr, dass wir Stiebel Eltron als Partner gewinnen konnten: ein großartiges, weltweit agierendes Familienunternehmen mit tollen Produkten und dazu noch im gleichen Jahr 1924 gegründet wie Fischer Sport - das spricht für eine chancenreiche und erfolgreiche Zusammenarbeit." 25 ausgewählte Athletinnen und Athleten werden zukünftig mit dem Stiebel Eltron-Logo von den Schanzen abheben - das Team wird derzeit zusammengestellt und im Herbst vorgestellt.

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Leiter Unternehmenskommunikation
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