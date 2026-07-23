REMAX meldet: Top-Luxusmarkt 2025 wieder im Aufschwung

Amstetten (OTS) -

Zum achten Mal in Folge analysieren die REMAX-Experten den österreichischen Luxusimmobilienmarkt. Die aktuelle Analyse des REMAX-ImmoSpiegels auf Basis der Kaufpreissammlung von IMMOunited aus allen Grundbucheintragungen dokumentiert die Entwicklung dieses besonderen Marktsegments.

Luxusimmobilienkäufer : Die Lage und die Einzigartigkeit sind die wesentlichen Kriterien für Luxusimmobilien. Sie stehen für den besonderen Lebensstil und Geschmack der Besitzer und – preisbedingt – auch für deren wirtschaftliche Potenz.

: Die Lage und die Einzigartigkeit sind die wesentlichen Kriterien für Luxusimmobilien. Sie stehen für den besonderen Lebensstil und Geschmack der Besitzer und – preisbedingt – auch für deren wirtschaftliche Potenz. Der Markt für Luxusimmobilien hat 2025 mit +17,1 % mehr zugelegt als der Gesamtmarkt (+16,8 %). Der Luxus-Transaktionswert ist mit 3,36 Mrd. Euro der dritthöchste hinter 2022 und 2021. Alle Immobilientypen sind im Plus, die treibende Kraft waren diesmal vor allem Wohnungen.

hat 2025 mit +17,1 % mehr zugelegt als der Gesamtmarkt (+16,8 %). Der Luxus-Transaktionswert ist mit 3,36 Mrd. Euro der dritthöchste hinter 2022 und 2021. Alle Immobilientypen sind im Plus, die treibende Kraft waren diesmal vor allem Wohnungen. Luxuseinfamilienhäuser 2025: Durchschnittspreise der Top 5 % um -6,5 % zurückgegangen, weil Tirol massiv schwächelt.

Durchschnittspreise der Top 5 % um -6,5 % zurückgegangen, weil Tirol massiv schwächelt. Eine-Million-Euro-Einfamilienhäuser: mit 479 Verkäufen um +9,9 % mehr als 2024. Zwei-Millionen-Euro-Häuser: beinahe unverändert mit 111 Objekten (+0,9 %).

mit 479 Verkäufen um +9,9 % mehr als 2024. beinahe unverändert mit 111 Objekten (+0,9 %). Die Top-Ten-Einfamilienhäuser kosteten 2025 in Tirol im Durchschnitt 7,27 Mio. Euro, in Wien 7,70 Mio. Euro und in Salzburg 3,65 Mio. Euro.

kosteten 2025 in Tirol im Durchschnitt 7,27 Mio. Euro, in Wien 7,70 Mio. Euro und in Salzburg 3,65 Mio. Euro. Luxuswohnungen : Der nationale Durchschnittspreis der Top 5 % steigt um +0,5 %, auf 986.075 Euro. Der Top 2 %-Schnitt steigt um +3,9 % auf 1,38 Mio. Euro.

: Der nationale Durchschnittspreis der Top 5 % steigt um +0,5 %, auf 986.075 Euro. Der Top 2 %-Schnitt steigt um +3,9 % auf 1,38 Mio. Euro. Eine-Million-Euro-und-mehr-Wohnungen : 573 Stück (+28,5 %); Zwei-Millionen-Euro-und-mehr-Wohnungen: 86 Stück (+13,2 %).

: 573 Stück (+28,5 %); 86 Stück (+13,2 %). Top-Ten-Wohnungs-Durchschnittpreise liegen in Wien, Kärnten Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg über jenen von 2024.

liegen in Wien, Kärnten Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg über jenen von 2024. Luxus-Dachgeschoßwohnungen kommen im Top 5 % mit 1,92 Mio. Euro um -3,2 % billiger als 2024, die Top 2 % mit 2,68 Mio. Euro um -4,3 %.

kommen im Top 5 % mit 1,92 Mio. Euro um -3,2 % billiger als 2024, die Top 2 % mit 2,68 Mio. Euro um -4,3 %. Die Top-Ten-Dachgeschoßwohnungen österreichweit kosteten im Schnitt 3,90 Mio. Euro (-7,4 %).

österreichweit kosteten im Schnitt 3,90 Mio. Euro (-7,4 %). Der auf sechs Teilindizes basierende REMAX-Luxury-Gesamtpreisindex spiegelt das Luxus-Marktgeschehen auf breitester Basis und ergibt 2025 für Luxuseinfamilienhäuser: -9,5 % (2024: +5,5 %, 2023: +3,5 %) Luxuswohnungen: +8,6 %

(2024: -12,7 %, 2023: -8,9 %) Luxusdachgeschoßwohnungen: -3,9 % (2024: -18,8 %, 2023: -1,4 %)

spiegelt das Luxus-Marktgeschehen auf breitester Basis und ergibt 2025 für Luxuseinfamilienhäuser: -9,5 % (2024: +5,5 %, 2023: +3,5 %) Luxuswohnungen: +8,6 % (2024: -12,7 %, 2023: -8,9 %) Luxusdachgeschoßwohnungen: -3,9 % (2024: -18,8 %, 2023: -1,4 %) Gebäude am See : Mengenmäßig ein Plus um 2 auf 132 Liegenschaften (+1,5 %); der Verkaufswert steigt um +19,5 % auf 147,44 Mio. Euro.

: Mengenmäßig ein Plus um 2 auf 132 Liegenschaften (+1,5 %); der Verkaufswert steigt um +19,5 % auf 147,44 Mio. Euro. Seegrundstücke (unbebaut): Menge fällt 2025 von 65 auf 62

(-4,6 %), der Gesamtwert steigt um +9,0 % auf 13,12 Mio. Euro

(unbebaut): Menge fällt 2025 von 65 auf 62 (-4,6 %), der Gesamtwert steigt um +9,0 % auf 13,12 Mio. Euro REMAX-Secret Sale: Österreichs größte Interessentendatenbank bringt Käufer für Top-Luxusimmobilien – diskret, effizient, ohne Aufsehen.

Struktur der Presseaussendung:

Marktzahlen, Preise, Trends für Luxuseinfamilienhäuser, -wohnungen, ---dachgeschoßwohnungen, Objekte am Wasser und Seegrundstücke und Datenherkunft Erklärungen, Meinungen und Zitate von REMAX-Experten aus ganz Österreich betreffend Luxusimmobilien, nach Bundesländern geordnet. Bilder, Grafiken und ein Zahlen-Excel finden Sie auf remax.at/presse/presseaussendungen

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN zum LUXUS-IMMOBILIENMARKT

Luxus ist mehr als ein hoher Preis

Luxus ist bei Immobilien weit mehr als eine Frage des Kaufpreises – er ist Ausdruck persönlicher Wünsche, individueller Lebensstile und emotionaler Entscheidungen. Was als exklusiv und begehrenswert gilt, hängt von den Motiven der Käufer ab und verändert sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen.

Einzigartigkeit schafft Wert

Allen Luxusimmobilien gemeinsam ist ihre begrenzte Verfügbarkeit und ihre Einzigartigkeit. Die REMAX-Experten beobachten seit Jahren, dass gerade diese unverwechselbaren Eigenschaften den Wert und die Attraktivität von Luxusimmobilien nachhaltig prägen – auch in einem Markt, der sich insgesamt in einem leichten Aufwärtstrend befindet.

Luxus kauft man früher oder später

Da die Käufer am Luxusimmobilienmarkt mit anderen finanziellen Möglichkeiten als Otto-Normalbürger ausgestattet sind, läuft der Luxusmarkt zwar nicht völlig unbeeindruckt von der gesamten Wirtschafts- und Stimmungslage, aber auch nicht völlig parallel und synchron zum Gesamtmarkt, sondern oft etwas zeitversetzt. „Der Markt für Wohnimmobilien im Preissegment von über einer Million Euro folgt eigenen Regeln. Käuferinnen und Käufer in diesem Segment verfügen meist über eine hohe Eigenkapitalquote und nehmen Fremdfinanzierungen – wenn überhaupt – häufig nur aus steuerlichen oder strategischen Gründen in Anspruch. Ausschlaggebend für die Kaufentscheidung sind vielmehr die Qualität und die Lage der Immobilie“, weiß Bernhard Reikersdorfer, MBA, Geschäftsführer von REMAX Austria. „Gleichzeitig beobachten wir, dass die Diskussionen rund um die Ferienwohnsitzregelungen – etwa regionale Verschärfungen oder eine strengere Handhabung – die Kaufentscheidungen mancher Interessenten beeinflussen. Die Nachfrage nach hochwertigen Immobilien ist grundsätzlich weiterhin gut. In diesem Marktsegment gilt jedoch mehr denn je: Der Deckel muss exakt auf den Topf passen – Lage, Qualität und Preis müssen perfekt zusammenstimmen“, erklärt Reikersdorfer abschließend.

Luxus objektiv vergleichbar: So analysiert REMAX den Luxusmarkt

Um dieses emotional besetzte Marktsegment objektiv analysieren und Entwicklungen über mehrere Jahre hinweg vergleichbar machen zu können, setzen die REMAX-Experten auf eine klar definierte Segmentierung des Marktes. Ausgewertet werden die Top 5 %, die

Top 2 % und die Top 1 %. Statistisch als Luxus gelten bei Einfamilienhäusern, Wohnungen und Dachgeschoßwohnungen die

Top 5 % der Kaufpreise sowie die Grundstücke und Gebäude am See. Ergänzend betrachten die REMAX-Experten weitere Indikatoren wie die Anzahl der Ein- und Zwei-Millionen-Euro-Objekte sowie die absolute Marktspitze: die jeweils zehn teuersten Transaktionen Österreichs und der einzelnen Bundesländer mit deren Durchschnitts- und Mindestpreisen.

Luxussegment bleibt stabil definiert – Marktvolumen passt sich dem Gesamtmarkt an

Im Analysezeitraum 2025 weitete sich das Luxussegment definitionsgemäß entsprechend der allgemeinen Marktentwicklung auf 2.913 Immobilien aus, eine Steigerung von +18,7 % gegenüber 2024. Der Wert dafür stieg um +17,1 % auf 3,36 Mrd. Euro.

Luxus verteilt sich auf alle Immobilienkategorien

Im Jahr 2025 gehören statistisch zur 5 %-Luxusklasse die 578 teuersten Einfamilienhäuser, die 2.050 teuersten Wohnungen sowie die 91 teuersten Dachgeschoßwohnungen. Ergänzt wird das Luxussegment durch 62 Seegrundstücke und 132 Gebäude am Wasser

Die Spitze des Luxusmarktes: Kaufpreise von mehr als zwei Millionen Euro definieren das oberste Marktsegment mit 246 Liegenschaften über zwei Millionen Euro und einem Plus von +8,8 %. Regional entfielen 96 Zwei-Millionen-Euro-und-mehr-Transaktionen auf Wien; 45 erfolgten in Tirol, 38 auf Salzburg. Oberösterreich legte von 11 auf 26 zu und überholte Kärnten mit 17 (+2). Niederösterreich steigerte sich im Zwei-Millionen-Euro-Ranking auf 13 Immobilientransaktionen, während die Steiermark auf sechs zurückfiel. Vorarlberg reduziert von sechs auf vier Objekte. Dagegen konnte das Burgenland nach zwei Jahren ohne Transaktion in dieser Kategorie wieder mit einem Verkauf aufzeigen.

Zwei-Millionen-Euro: Wohnungen holen auf

Einfamilienhäuser dominieren das oberste 2-Millionen-Preissegment mit 111 Einheiten. Die Zwei-Millionen-Euro-Wohnungen erhöhten sich um +10 auf 86 und die Dachgeschoßwohnungen um plus fünf auf 30 sowie die Immobilien am See von 13 auf 18. Zwei-Millionen-Euro-Seegrundstück wurde 2025 wurde nur mehr eines gehandelt.

Mehr als 1.000 Millionentransaktionen: Die Gruppe der Eine-Million-Euro Immobilien erholte sich 2025 mit +17,4 % auf 1.221 Stück. Wien führt bei Millionendeals: 505 Luxus-Immobilienkäufe mit mehr als einer Million Euro Transaktionswert wurden 2025 in Wien registriert – ein Zuwachs von +153, während Tirol mit 193 um -7 zurückging. Salzburg legte mit +14 auf 165 zu, Niederösterreich um +5 auf 91 und Oberösterreich um +8 auf 86. Knapp beisammen liegen Vorarlberg mit 64 und einem Rückgang um -16, die Steiermark mit 58 (+15) und Kärnten mit 55 (+7), das Burgenland legte von zwei auf vier zu.

Millionenwohnungen geben Gas

„Eigentumswohnungen waren auch am Gesamtmarkt Vorreiter und haben 2025 um +21,7 % bei den Verbücherungen zugelegt. Viele Käufer haben die gute Stimmung am Gesamtimmobilienmarkt genutzt und sich für Wohnungseigentum entschieden. Das niedrigere Zinsniveau spricht dafür und auch das Angebot ist noch gut. Für Luxusimmobilien gibt es auch in Toplagen kaum noch verfügbare Flächen und exklusive Neubauten sind in vielen Gegenden rar. Die Kombination aus steigender Nachfrage, knappem Angebot und geringer Fluktuation führt auch am Luxusmarkt zu steigenden Preisen“ , fasst Reikersdorfer die Lage zusammen.

Luxus bei REMAX

Die Nummer eins in der österreichischen Immobilienvermittlung, REMAX, hat 2025 insgesamt 178 Wohnungen, Einfamilienhäuser, Dachgeschoßwohnungen sowie Bau- und Seegrundstücke und Gebäude am See zu Preisen von jeweils mehr als einer Million Euro vermittelt, davon 34 um mehr als zwei Millionen Euro und 8 um mehr als 3 Mio. Euro. Auch im Luxussegment ist somit der Marktführer in der österreichischen Immobilienvermittlung (lt. dem führenden Branchemedium „Immobilienmagazin“ 05/2026 mehr Honorarumsatz als die Nummer 2, 3 und 4 gemeinsam) an der Spitze.

A1) EINFAMILIENHÄUSER

Mindestpreise für Luxuseinfamilienhäuser stagnieren

Der Mindestpreis für ein Luxusklasse-Einfamilienhaus (Top 5 %) ist das letzte Mal von 2021 auf 2022 gestiegen. 2025 fiel der Preis um -4,5 % auf 907.000 Euro.Beim Einstieg in die Top 2 %: 2025 um -2,0 % auf 1,45 Mio. Euro. Bei den Top 1 %-Mindestpreisen waren es 2025 um -6,5 % weniger: 1,96 Mio. Euro. Die Top Ten-Einfamilienhäuser kosteten in Österreich 2024 im Minimum 7,0 Mio. Euro. Diese Untergrenze sank 2025 um -10,7 % auf 6,25 Mio. Euro. Im Durchschnitt war ein Top-Ten-Verkauf 2024

12,09 Mio. Euro wert, im Jahr 2025 jedoch 10,14 Mio. Euro, und damit um -16,2 % weniger.

Der REMAX-Luxury-Preisindex in Österreich für Einfamilienhäuser liegt 2025 bei -9,5 % nach +5,5 % für 2024 und +3,5 % für 2023.

Alle Bundesländerdetails unter remax.at/presse/presseaussendungen

A2) LUXUSWOHNUNGEN

2025 erfolgte ein Anstieg der Minimumgrenze um +2,4 % auf 640.000 Euro. Jede fünfzigste Wohnung (Top 2 %) kostete 2025 mehr als 873.000 Euro (+5,8 %) und jede hundertste (Top 1 %) mehr als 1,15 Mio. Euro

(+1,8 %). Die Top-Ten-Wohnungen in Österreich wurden 2025 im Minimum um 4,23 Mio. Euro (+20,7 %). Im Durchschnitt war eine österreichweite Top-Ten-Wohnung 5,74 Mio. Euro wert (+25,8 %). Unter den Eine-Million-Euro-Objekten fanden sich 2025 national 573 Wohnungen, ein Anstieg von +28,5 %. Bei den Zwei-Millionen-Euro-Wohnungen waren es 86, im Jahr davor 76 (+13,2 %). Der österreichweite REMAX-Luxury-Wohnungspreisindex 2025/2024 landet bei +8,6 %, nach -12,7 % 2024/2023.

Alle Bundesländerdetails unter remax.at/presse/presseaussendungen

A3) LUXUS-DACHGESCHOSSWOHNUNGEN

Der Abschwung bremst sich ein

1.827 Dachgeschoßwohnungen wurden 2025 österreichweit insgesamt gehandelt ( +5,9 %) Von der Gesamtmenge entfallen 678 auf Wien

(+7,6 %). Typischerweise kostete eine Standard-Dachgeschoßwohnung 2025 im Bundesdurchschnitt 432.069. Wer also eine Wohnung in der obersten Etage genießen wollte, musste 2025 das 1,6-Fache und in Wien das 1,8-Fache einer „normalen“ Wohnung bezahlen. Was Luxus dabei vor allem ausmacht, ist die Lage, gefolgt von Größe und Ausstattung. Insgesamt wurden 2025 nach der 5 %-Regel mit 91 Einheiten um +5,8 % mehr Luxus-Dachgeschoßwohnungen gehandelt. Die Käufer zahlten im Durchschnitt 1,92 Mio. Euro (-3,2 %). Der Mindestpreis im Luxussegment für Dachgeschoßwohnungen hat sich 2025 ziemlich stabil gehalten:

1,21 Mio. Euro (-1,0 %). Bei den nationalen Top Ten bezahlten Kaufinteressenten mindestens 3,16 Mio. Euro (-4,4 %) und im Top-Ten-Durchschnitt 3,90 Mio. Euro (-7,4 %).

Der bundesweite REMAX-Luxury-Preisindex 2025 für Dachgeschoßwohnungen ging um -3,9 % zurück, nach -18,8 % im Jahr davor.

A4) GEBÄUDE am WASSER

Laut REMAX-Luxury-Analyse wurden 2025 insgesamt 132 Seegrundstücke inkl. Gebäude darauf verbüchert, also um zwei Stück mehr als 2024. 2025 war die Mengensteigerung zwar nur mäßig, jedoch sorgte ein Preisanstieg für eine Umsatzschub um +19,5 % auf 147,44 Mio. Euro. Die Mindestpreise der Top Ten der gehandelten Objekte am See lagen nach einer Trendwende bei 4,00 Mio. Euro (+37,9 %). Der Top-Ten-Durchschnitt ist 2025 auf 7,81 Mio. Euro (+12,5 %) gestiegen. Millionenobjekte mit unmittelbarem Wasserzugang: 2025 ging es um +12,5 % auf 27 wieder ein Stück nach oben. Mehr als die Hälfte (18) dieser Traumobjekte wechselte zumindest um 2 Mio. Euro den Besitzer.

Der REMAX-Luxury-Preisindex für Gebäude am See kommt 2025 auf +13,0%.

A5) SEEGRUNDSTÜCKE

Die Kaufvertragssammlung von IMMOunited wies für 2025 62 Verkäufe aus mit einem Wert von 13,12 Mio. Euro (+9,0 %). Der Einstiegspreis der Top Ten stieg 2025 um +49,2 % auf 435.561 Euro an. Der Preis im Top-Ten-Durchschnitt hat sich hingegen kaum verändert: 845.666 Euro

(+0,7 %).

Datenbasis bringt die Qualität

Die Datenbasis für die Berechnungen von REMAX, Österreichs erfolgreichstem Immobilienexperten-Netzwerk, lieferte IMMOunited in Form der Kaufvertragssammlung. Sie besteht aus allen tatsächlich in ganz Österreich verkauften und verbücherten Liegenschaften. „Wir arbeiten nicht mit Stichproben und Teilmengen, sondern nur mit der Gesamtheit aller tatsächlich verkauften und im Grundbuch verbücherten Immobilien, und das seit 2009. Wir verwenden auch keine Angebotspreise von Online-Plattformen, von denen niemand weiß, zu welchem tatsächlichen Preis die Immobilien – wenn überhaupt – verkauft wurden, sondern nur die tatsächlichen Verbücherungspreise“, stellt Mag. Anton Nenning, REMAX Austria klar. "Wir erheben Transaktionsdaten aus dem österreichischen Grundbuch und ergänzen diese z. B. um historisch erfasste Nutzwertgutachten, Flächenwidmungs- und Gebäudeinformationen aus dem Grundstücksverzeichnis sowie Daten aus Immobilieninseraten. So entstehen vollständige Transaktionsdatensätze, die für einen transparenten Immobilienmarkt sorgen und für unsere Partnerunternehmen eine wertvolle Entscheidungsgrundlage darstellen“ , sagt Mag. Roland Schmid, Gründer und Eigentümer der IMMOunited GmbH.

ERKLÄRUNGEN, MEINUNGEN, ZITATE von Experten aus ganz Österreich zum Thema Luxusimmobilien in der Gesamtaussendung unter remax.at/presse/presseaussendungen