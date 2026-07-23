Stadt Wien fördert wieder Bürger*innen-Projekte für mehr Demokratie und ein besseres Miteinander

Wien (OTS) -

Als Europäische Demokratiehauptstadt hat die Stadt Wien 2025 eine neue Förderschiene für Kleinprojekte für Demokratie und Beteiligung ins Leben gerufen. Auch heuer werden wieder vielfältige Initiativen von Bürger*innen unterstützt. Eine Fachjury hat aus 132 Einreichungen 31 Projekte ausgewählt, die bis Ende des Jahres umgesetzt werden.

„Demokratie lebt vom Mitmachen. Daher möchten wir Wienerinnen und Wiener dabei unterstützen, selbst Projekte umzusetzen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Miteinander in der Stadt stärken. Die hohe Zahl an Einreichungen ist ein starkes Zeichen für das große Engagement der Wienerinnen und Wiener für mehr Demokratie und verdeutlicht den Bedarf an Unterstützung für Initiativen, die Menschen zusammenbringen und Mitmachmöglichkeiten schaffen möchten“, zeigt sich Demokratiestadtrat Jürgen Czernohorszky erfreut.

Vielfalt Wiens im Mittelpunkt

Das Soziokratie Zentrum Österreich schafft mit einem Nachbarschaftsrat im Sonnwendviertel neue Möglichkeiten für Bewohner*innen, Anliegen einzubringen und gemeinsam Lösungen für ihr Umfeld zu entwickeln. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich macht aktuelle politische und gesellschaftliche Sachbücher durch barrierefreie Hörbücher zugänglich und stärkt dadurch die demokratische Teilhabe einer oft ausgeschlossenen Zielgruppe. Interface Wien wiederum unterstützt neu zugewanderte Jugendliche in Workshops dabei, ihre Erfahrungen und Sichtweisen öffentlich sichtbar zu machen und gibt ihren Stimmen Raum. Auch die Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung (ÖFSE) setzt auf direkte Beteiligung: Mit fünf Labs schafft sie Begegnungen zwischen mindestens 100 Wiener*innen sowie Expert*innen aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft und stärkt so demokratische Kompetenzen.

Beitrag zur Wiener Demokratie-Strategie

Die Förderung ist eine Maßnahme der Wiener Demokratie-Strategie. Ziel ist es, demokratische Kultur langfristig zu stärken, neue Zielgruppen für Mitgestaltung zu gewinnen und die Beteiligung der Wiener*innen am gesellschaftlichen und politischen Leben auszubauen.

„Die eingereichten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig Demokratie in Wien gelebt wird. Besonders erfreulich ist, dass viele Initiativen Menschen erreichen, die in klassischen Beteiligungsprozessen oft unterrepräsentiert sind. Die ausgewählten Vorhaben schaffen neue Zugänge zu Mitgestaltung und machen demokratische Prozesse unmittelbar erfahrbar“, sagt Wencke Hertzsch, Referatsleiterin des Büros für Mitwirkung (angesiedelt in der Abteilung Energieplanung) und verantwortlich für die Abwicklung dieser Förderung.

Die geförderten Projekte werden bis zum Ende des Jahres 2026 in unterschiedlichen Bezirken Wiens umgesetzt. Pro Projekt konnten maximal 10.000 Euro aus einem Gesamtbudget von 270.000 Euro beantragt werden.

Mehr Informationen: https://mitwirkung.wien.gv.at/foerderung-von-demokratie-und-beteiligungsprojekten

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)