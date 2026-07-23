- 23.07.2026, 09:00:33
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Sommerbühne - Burgenland: Das spielt’s nur da!
Ein Film aus dem ORF Landesstudio Burgenland – Samstag, 25. Juli 2026, 17.55 Uhr, ORF 2
Im Mittelpunkt des sommerlichen Bühnengeschehens im Burgenland stehen alljährlich zwei kulturelle Highlights: die Oper im Steinbruch St. Margarethen und das Musical bei den Seefestspielen in Mörbisch am See.
Doch neben dem Opernhit "Tosca" im Steinbruch und dem Erfolgs-Musical "Ein Käfig voller Narren" auf der Seebühne hat das Burgenland von Nord bis Süd noch unzählige weitere Sommertheater, Musikfestivals und Kabarettabende zu bieten.
Moderator, Musical-Star und Generalintendant Alfons Haider lädt am Samstag, dem 25. Juli 2026, um 17.55 Uhr in ORF 2, zu einem Streifzug durch das pannonische Bühnengeschehen. Von "seiner" Bühne aus, dem Narrenkäfig zu Mörbisch, präsentiert er unter anderem die Schlossspiele Kobersdorf, das Wiesen Festival oder auch die "Summer Concerts" im Liszt Zentrum Raiding. Kultur für jeden Geschmack auf den burgenländischen Sommerbühnen: Das spielt's nur da!
Moderation: Alfons Haider
Regie: Inge Maria Limbach
Kamera: Markus Fuchs
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