Radio Niederösterreich weiterhin regional auf Platz 1

St. Pölten (OTS) -

Radio Niederösterreich ist regionaler Spitzenreiter im Bundesland. Das zeigen die Daten des aktuellen Radiotests 2026_2 im Beobachtungszeitraum von Juli 2025 bis Juni 2026. Radio Niederösterreich erreicht 434.000 Hörerinnen und Hörer im Sendegebiet. In Niederösterreich selbst nutzten im Wochendurchschnitt 296.000 Menschen das Programm von Radio Niederösterreich. ORF-Niederösterreich-Landesdirektor Alexander Hofer: „Verlässlichkeit, Aktualität und Nahbarkeit machen unsere tägliche Arbeit aus. Interaktion mit unserem Publikum steht an oberster Stelle. Gerade im Sommer gibt es viele Gelegenheiten für persönliche Begegnungen, wenn unser Team etwa bei der Sommertour oder auf den Theaterbühnen des Landes unterwegs ist. Auch große Aktionen sorgen für regen Austausch und bieten den Menschen eine besondere Bühne, wie etwa die Radio-Niederösterreich-Feuerwehr-Challenge, die heuer für sehr positives Feedback gesorgt hat.“

Bei der wichtigsten Zielgruppe der über 35-Jährigen ist Radio Niederösterreich der beliebteste Regionalsender mit 23 von 100 gehörten Radiominuten im Bundesland. Der Marktanteil des erfolgreichsten Privatsenders liegt in Niederösterreich in dieser Zielgruppe bei 14 Prozent. ORF-Niederösterreich-Programmchef Karl Trahbüchler: „Bei der Arbeit, in der Freizeit - wir bringen die Themen, die unser Publikum bewegen und sorgen mit viel Musik und guter Stimmung für beste Unterhaltung. Diesen Sommer etwa mit den ´Hits der Stars‘ wo Barbara Karlich ihre Lieblingstitel aus den 80ern präsentiert oder Thomas Stipsits die Hits und Geschichten rund um die Lieblingsreiseländer der Österreicher und Edmund mit ihren liebsten Sommerhits Stimmung machen.“

ORF-Flotte führend in Niederösterreich

Mit seinem Radioangebot erreicht der ORF österreichweit jeden Tag 4,45 Millionen Menschen und damit mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung ab 10 Jahren (Montag bis Sonntag). In Niederösterreich entfallen in dieser Zielgruppe 62 von 100 gehörten Radiominuten im Beobachtungszeitraum ((Juli 2025 bis Juni 2026)) auf das Programmangebot des ORF.

Bei den über 35-Jährigen liegt der Marktanteil aller ORF-Radios in Niederösterreich bei 68 Prozent. Der Wert aller privaten Mitbewerber zusammen liegt in dieser Zielgruppe in Niederösterreich aktuell bei 31 Prozent.

Quelle: Radiotest 2026_2 (GfK Austria, MindTake, ISBA).Alle Reichweiten und Marktanteile beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf Montag bis Freitag