Hattmannsdorfer modernisiert 14 Lehrberufe: Neue Ausbildungsordnungen für Fachkräfte von morgen

Wien (OTS) -

Mit dem Lehrberufspaket 1/2026 modernisiert das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus insgesamt 14 Lehrberufe. Ziel ist es, Lehrberufe an technologische Entwicklungen, die Anforderungen der Industrie und die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes anzupassen sowie bewährte Ausbildungsversuche dauerhaft in die Regelausbildung zu übernehmen.

„Die Lehre ist ein Erfolgsmodell und das Rückgrat unserer Fachkräfteausbildung. Wer junge Menschen auf die Berufe der Zukunft vorbereiten will, muss auch die Ausbildung konsequent weiterentwickeln. Deshalb passen wir die Lehrberufe an neue Technologien, Digitalisierung und die Energiewende an. Mit dem neuen Lehrberufspaket setzen wir die Industriestrategie Schritt für Schritt um: von Elektromobilität und moderner Energietechnik bis hin zur Weiterentwicklung der Tierpflege mit einem stärkeren Fokus auf Artenschutz, digitale Anwendungen und moderne Wissensvermittlung. Damit schaffen wir attraktive Ausbildungswege für junge Menschen und sichern unseren Betrieben die Fachkräfte von morgen“, betont Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Die wichtigsten Neuerungen

Sechs Lehrberufe werden grundlegend modernisiert

Fahrzeugtechnik : Zusammenführung der bisherigen Lehrberufe Kraftfahrzeugtechnik und Karosseriebautechnik mit starkem Fokus auf Elektromobilität und Fahrerassistenzsysteme.

: Zusammenführung der bisherigen Lehrberufe Kraftfahrzeugtechnik und Karosseriebautechnik mit starkem Fokus auf Elektromobilität und Fahrerassistenzsysteme. Installations- und Energietechnik : Neugestaltung als zentraler Lehrberuf der Energiewende mit neuen Modulen für Wasser & Wärme, Lüftung sowie Klima- und Automatisierungstechnik.

: Neugestaltung als zentraler Lehrberuf der Energiewende mit neuen Modulen für Wasser & Wärme, Lüftung sowie Klima- und Automatisierungstechnik. Glasbautechnik : Neue Ausbildungsinhalte zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie neue Modulstruktur.

: Neue Ausbildungsinhalte zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie neue Modulstruktur. Glasformung und Glasveredelung : Zusammenführung mehrerer kleiner Lehrberufe zur langfristigen Sicherung und Weiterführung dieses Handwerks.

: Zusammenführung mehrerer kleiner Lehrberufe zur langfristigen Sicherung und Weiterführung dieses Handwerks. Präparation : Modernisierung zur Sicherung der Ausbildung von Fachkräften für Museen und wissenschaftliche Einrichtungen.

: Modernisierung zur Sicherung der Ausbildung von Fachkräften für Museen und wissenschaftliche Einrichtungen. Tierpflege: Neuausrichtung nach Kompetenzbereichen mit stärkerem Fokus auf Artenschutz und neue Anwendungsfelder.

Acht Lehrberufe werden aktualisiert

Assistent/-in in der Sicherheitsverwaltung : Ausbildungsversuch wird nach positiver Evaluierung in die Regelausbildung übernommen.

: Ausbildungsversuch wird nach positiver Evaluierung in die Regelausbildung übernommen. Backtechnologie : Überführung in einen Regellehrberuf mit neuer Prüfungsordnung.

: Überführung in einen Regellehrberuf mit neuer Prüfungsordnung. Bahnreise- und Mobilitätsservice : Verlängerung des Ausbildungsversuchs um zwei Jahre; Berufsbild wird weiterentwickelt.

: Verlängerung des Ausbildungsversuchs um zwei Jahre; Berufsbild wird weiterentwickelt. Eventkaufmann/-frau : Ausbildungsversuch wird in die Regelausbildung übernommen.

: Ausbildungsversuch wird in die Regelausbildung übernommen. Friseur (Stylist)/Friseurin (Stylistin) : Modernisierung der Lehrabschlussprüfung mit noch stärkerem Praxisbezug.

: Modernisierung der Lehrabschlussprüfung mit noch stärkerem Praxisbezug. Industriekaufmann/-frau : Ausbildungsversuch wird in die Regelausbildung übernommen.

: Ausbildungsversuch wird in die Regelausbildung übernommen. Konditorei (Zuckerbäckerei) : Aktualisierung der Lehrabschlussprüfung.

: Aktualisierung der Lehrabschlussprüfung. Tiefbauspezialist/-in: Verlängerung des Ausbildungsversuchs „Tunnelbau“.

Zusätzlich wird die Lehrberufsliste entsprechend angepasst.

Die neuen Ausbildungsordnungen treten überwiegend mit 1. Juli 2026 in Kraft. Für die Lehrberufe Fahrzeugtechnik, Glasbautechnik sowie Installations- und Energietechnik erfolgt das Inkrafttreten mit 1. Jänner 2027, um den Schulen ausreichend Zeit für die Umsetzung zu geben.

Tierpflege als Best-Practice-Beispiel moderner Lehre

Wie die Modernisierung eines Lehrberufs in der Praxis aussieht, zeigt der Tiergarten Schönbrunn. Der Tiergarten bildet aktuell 14 Lehrlinge aus.

Die neue Ausbildungsordnung für Tierpflege wird klar nach den drei Kompetenzbereichen „Grundlagen der Tierpflege“, „Umgang mit Tieren“ und „Spezielle Tätigkeitsbereiche der Tierpflege“ strukturiert. Dazu zählen insbesondere Tierunterkünfte, Zucht und Aufzucht, der Austausch von Tieren sowie die Betreuung und Information von Besucherinnen und Besuchern.

Auch technische und umweltschutzbezogene Entwicklungen erhalten mehr Gewicht. Dazu gehören der Schutz gefährdeter Arten, sowie moderne Bildungs- und Weiterbildungsprogramme für Tierpflegerinnen und Tierpfleger und für Zoobesucherinnen und Zoobesucher.

„Der Lehrberuf Tierpflege zeigt beispielhaft, wie modern und vielfältig die Lehre heute ist. Es geht längst nicht nur um die Versorgung von Tieren, sondern auch um Artenschutz, den Schutz gefährdeter Arten, Forschung und professionelle Wissensvermittlung. Mit neuen Formen der Wissensvermittlung entwickeln wir die Ausbildung konsequent weiter. Der Tiergarten Schönbrunn zeigt, wie junge Menschen praxisnah Verantwortung übernehmen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zu Bildung und Artenschutz leisten“, so Hattmannsdorfer anlässlich seines Besuchs im Tiergarten Schönbrunn.

„Tierpflege ist ein hochqualifizierter und anspruchsvoller Beruf. Unsere Lehrlinge lernen nicht nur, Tiere professionell zu versorgen, sondern übernehmen auch Verantwortung in den Bereichen Zucht, Forschung, Artenschutz und Wissensvermittlung in Form von Besucherinformation. Die neue Ausbildungsordnung bildet diese Vielfalt sehr gut ab und schafft eine moderne Grundlage, um junge Menschen bestmöglich auf ihre zukünftige Arbeit vorzubereiten“, erklärt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.