Radiotest 2026_2: Radio Burgenland wieder regionaler Marktführer im Burgenland

Österreich (OTS) -

Der aktuelle Radiotest weist Radio Burgenland erfreulicherweise wieder als regionale Nummer eins aller im Burgenland empfangbaren Radiosender aus. In der Gesamtbevölkerung (Personen ab 10 Jahren) ist Radio Burgenland mit einem Marktanteil von 24 % und einer Tagesreichweite von 24,7 % das meistgehörte regionale Radio im Burgenland.

In der Kernzielgruppe der Personen ab 35 Jahren erreicht Radio Burgenland einen Marktanteil von 28 % und somit nach Hitradio Ö3 den zweitgrößten Marktanteil. Stärkster Privatradiosender in dieser Zielgruppe ist „88,6 – so rockt das Leben“ mit einem Marktanteil von 15 %, “kronehit” erreicht in dieser Zielgruppe einen Marktanteil von 6 %.

In der jüngsten ausgewiesenen Zielgruppe, der Personen im Alter von 14 bis 49 Jahren, liegt der Marktanteil bei 8 %, die Tagesreichweite erreicht 10,1 %.

ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics: „Der aktuelle Radiotest bestätigt uns wieder als regionale Nummer eins im Burgenland. Das zeigt, dass unser Publikum auf unsere Glaubwürdigkeit, Aktualität und regionale Kompetenz setzt, auch der Musikmix punktet bei unserem Publikum. Ich bedanke mich bei unseren treuen Hörerinnen und Hörern sehr herzlich.“

Programmschwerpunkte: „Radio Burgenland Vereinsfestspiele" und Literaturwettbewerb “Textfunken”

Die Programmschwerpunkte im zweiten Halbjahr 2026 werden die „Radio Burgenland Vereinsfestspiele“, der Literaturwettbewerb „Textfunken – KI und die Kreativität“ sowie ein umfangreiches Engagement für „Licht ins Dunkel“ sein.

Quelle: Radiotest 2026_2. Alle Angaben von MA und TRW beziehen sich auf den Zeitraum Montag bis Sonntag.

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Daten des Zeitraums Juli 2025 bis Juni 2026 (RT 2026_2), als Vergleichszeitraum wird korrekterweise der Zeitraum Juli 2024 bis Juni 2025 (RT 2025_2) verwendet