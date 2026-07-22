Führungsposition als größte und erfolgreichste Privatradio-Senderfamilie Österreich

Wien (OTS) -

Weiterhin an der Spitze! kronehit ALL IN national* überzeugt erneut mit beachtlichen Zahlen: 1.043.000 Hörer:innen nutzen die kronehit Senderflotte werktags als Unterhaltungs- und Informationsmedium (Mo–Fr, TRW, 10+).

Der Radiotest 2026_2 bestätigt den eingeschlagenen Kurs: Trotz eines intensiven Wettbewerbsumfelds behauptet die KRONEHIT Radio BetriebsgmbH ihre starke Position im österreichischen Radiomarkt.

„Wir halten unsere Marktanteile in einem hart umkämpften Marktumfeld absolut stabil. Besonders erfreulich ist unser Wachstum im schwierigen Wiener Markt, wo wir den Marktanteil (14–49, Mo–Fr) im Jahresvergleich von 15 auf 16 Prozent ausbauen und die Tagesreichweite auf 18,7 Prozent steigern konnten,“ so kronehit Geschäftsführer Philipp König.

kronehit Programmdirektor Rüdiger Landgraf fügt hinzu: „Mit kronehit, unserem linearen Kernprodukt, bedienen wir unsere verlässliche und sehr wichtige Massenzielgruppe. Unsere DAB+ Sender erreichen punktgenau und erfolgreich Nischen – diese Doppelstrategie kommt der Reichweite unseres Angebots kronehit ALL IN national* zugute.“

„Unsere nationalen DAB+ Sender Radio ROT WEISS ROT und Radio SUPER 80s haben ihre Tagesreichweite in Tsd. (10+, Mo-Fr) jeweils um knapp 30 % gesteigert, das ist ein enormer Erfolg für unser Team,“ so DAB+ Programmdirektor und kronehit Marketingleiter Thomas Bildner.

Quelle: Radiotest 2026_2

*kronehit ALL IN national: kronehit, Radio ROT WEISS ROT, Radio SUPER 80s, kronehit EURODANCE X-PRESS, PIRATE RADIO

