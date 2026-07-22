GEMEINSAME PRESSEAUSSENDUNG - KHM-Museumsverband und Dr. Veronika Sandbichler beenden Zusammenarbeit

Wien (OTS) -

Der KHM-Museumsverband und Dr. Veronika Sandbichler haben sich auf eine einvernehmliche Beendigung ihres Dienstverhältnisses verständigt. Über die Einzelheiten der Vereinbarung wurde Vertraulichkeit vereinbart.



Der KHM-Museumsverband dankt Dr. Sandbichler für ihren langjährigen Einsatz und ihre Verdienste zur Erfüllung der Aufgaben von Schloss Ambras Innsbruck und wünscht ihr für ihren weiteren beruflichen und persönlichen Weg alles Gute. Ihr fachlicher Beitrag und ihr persönliches Engagement haben die Institution über viele Jahre hinweg geprägt.



Der KHM-Museumsverband wird die erfolgreiche Arbeit seiner Museen und Sammlungen mit unverändertem Fokus auf die wissenschaftliche Betreuung, den Erhalt des kulturellen Erbes, ein attraktives Ausstellungsprogramm sowie die Weiterentwicklung der Standorte fortsetzen.



Dr. Sandbichler erklärt: “Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen sowie den zahlreichen Partnerinstitutionen für die Zusammenarbeit und wünsche Schloss Ambras Innsbruck und dem KHM-Museumsverband für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.”



Der KHM-Museumsverband und Dr. Sandbichler halten fest, dass die Zusammenarbeit einvernehmlich beendet wird und sehen von weiteren Stellungnahmen zu den Hintergründen und Einzelheiten der Vereinbarung ab.



Rückfragen KHM-Museumsverband:

Dr. Wolfgang Lamprecht, Pressesprecher, Tel. 0664 / 8563002



Rückfragen Dr. Veronika Sandbichler:

Rechtsanwalt Dr. Martin Maxl, Tel. 0699 / 1505 7380