Radiotest 2026_2: Starker ORF in einem starken Radiomarkt

Wien (OTS) -

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, SOCIAL MEDIA, TELETEXT UND PRINT) BIS DONNERSTAG, 23. JULI 2026, 12.00 UHR BEACHTEN

Mehr als 6,1 Millionen Österreicherinnen und Österreicher ab 10 Jahren hören täglich Radio, unter den 14- bis 49-Jährigen sind es rund 2,9 Millionen. In der Altersgruppe ab 10 Jahren wird mit 199 Minuten täglich mehr als drei Stunden Radio pro Tag gehört, bei den 14- bis 49-Jährigen sind es sogar 201 Minuten. Dies zeigt, dass die Attraktivität und Beliebtheit des Mediums Radio ungebrochen sind.

Fast sechs von zehn gehörten Radiominuten entfallen auf die ORF-Radios. Das entspricht einem Marktanteil von 58 %. Mit einer Tagesreichweite von 54,4 % erreichen die nationalen und regionalen ORF-Radioangebote rund 4,5 Millionen in Österreich lebende Menschen täglich. Damit werden die ORF-Radios täglich von mehr Österreicher:innen ab 10 Jahren gehört als alle Privatradios zusammen. Bei den 14- bis 49-Jährigen beträgt die Tagesreichweite 44,6 %.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Radio wird gehört. Die tägliche Hördauer ist sowohl in der Altersgruppe ab 10 Jahren wie zwischen 14 und 49 Jahren gestiegen. Das lebendige Medium Radio stellt damit einmal mehr unter Beweis, dass es seinen Hörer:innen ansprechendes Programm bietet. Im kompetitiven österreichischen Markt sind die ORF-Radios führend – sie zeigen, wie mit innovativen Angeboten, gut recherchierten Beiträgen und einem Gespür für den Publikumsgeschmack erfolgreich Radiogeschichte geschrieben wird.“

Ein öffentlich-rechtlicher Mix aus Information, Service, Unterhaltung sowie die beste Musik – das ist Ö3. Damit begeistert der stärkste Sender Österreichs täglich ein Millionenpublikum im stark umkämpften österreichischen Radiomarkt: Mehr als 2,4 Millionen Menschen in Österreich hören täglich das Programm von Hitradio Ö3 (Tagesreichweite 29,7 %), der Sender ist damit mit weitem Abstand stabil die Nummer Eins am österreichischen Radiomarkt. Hitradio Ö3 erzielt in der Gesamtbevölkerung einen stabilen Marktanteil von 26 %, dieser ist mehr als dreimal so hoch wie der der stärksten nationalen Privatradioanbieter. In der Altersgruppe 14-49 erzielt Ö3 einen Marktanteil von 27 %, dieser ist mehr als doppelt so hoch wie der der stärksten nationalen Privatsender. Die Tagesreichweite beträgt 31,3 %, Ö3 erreicht also nahezu jede und jeden Dritten dieser Altersgruppe täglich. In der werberelevanten Zielgruppe ist Ö3 damit unumstrittener Marktführer. Hitradio Ö3 begleitet Millionen von Menschen durch den Tag mit Information, Unterhaltung, Musik und Persönlichkeiten, die Vertrauen schaffen – und ist damit ein verlässlicher Alltagsbegleiter. Dabei zeigt Ö3 stets echtes Verständnis für die Lebensrealitäten seiner Hörerinnen und Hörer und beweist jeden Tag: Ö3 hört euch!

Auch auf Social Media ist Ö3 die Nummer 1 aller Radiosender in Österreich. Ö3 hat auf TikTok mehr als 75.000 Follower:innen, rund 325.000 Follower:innen auf Instagram sowie rund 688.000 Follower:innen auf Facebook und erreicht damit auch die jungen online-affinen Zielgruppen.

Ö1 – das Informations-, Wissens- und Kulturradio des ORF erreicht täglich 739.000 Menschen ab 10 Jahren. Die Tagesreichweite liegt in der Gesamtbevölkerung bei 9,0 %, bei Personen ab 35 Jahren liegt sie bei 11,2 %. Das Programm des vielfach ausgezeichneten Senders erzielt einen Marktanteil von 6 % in der Gesamtbevölkerung, bei Personen ab 35 Jahren 7 %.

303.000 Österreicherinnen und Österreicher ab 10 Jahren fühlen sich „at home“ bei FM4. Die Tagesreichweite beträgt 3,7 %, bei den 14 - bis 49-Jährigen liegt sie bei 5,6 %. Der Marktanteil des mehrheitlich fremdsprachigen Senders liegt bei 2 % in der Gesamtbevölkerung, in der Altersgruppe 14-49 bei stabilen 3 %.

Die ORF-Regionalradios mit ihren vielfältigen Inhalten und regionaler Kompetenz erzielen zusammen einen Marktanteil von 25 %. In der Altersgruppe 35+ erzielen die ORF-Regionalradios einen Marktanteil von 30 %. In dieser Altersgruppe wird nahezu jede dritte in Österreich gehörte Radiominute den ORF-Regionalradios gewidmet. In der Altersgruppe 35+ hören in jedem Bundesland mehr Österreicherinnen und Österreicher das jeweilige ORF-Regionalradio als das des stärksten privaten regionalen Mitbewerbers. Insgesamt erreichen die ORF-Regionalradios rund 2 Millionen Österreicher:innen ab 10 Jahren und damit eine Tagesreichweite von 24,3 %, bei Personen ab 35 liegt diese bei 29,6 %.

Mit einem Marktanteil von 57 % entfällt in Wien mehr als die Hälfte der gesamten Radiohördauer auf die Radioprogramme des ORF. Insgesamt hören in Wien 826.000 Personen ab 10 Jahren täglich eines der ORF-Radios, die Tagesreichweite liegt bei 46,1 %. Rund 400.000 Personen in Wien hören täglich Ö3 – der Sender konnte in dieser Altersgruppe seinen Marktanteil auf 24 % ausbauen und seine Tagesreichweite auf 22,1 % steigern –, 327.000 die ORF-Regionalradios und 213.000 Ö1. Damit ist der ORF auch im wettbewerbsintensiven Radiomarkt in der Bundeshauptstadt unumstrittener Marktführer.

Anmerkung: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Daten des Zeitraums Juli 2025 bis Juni 2026 (RT 2026_2), als Vergleichszeitraum wird korrekterweise der Zeitraum Juli 2024 bis Juni 2025 (RT 2025_2) verwendet. Alle Reichweiten und Marktanteile beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf Montag-Sonntag und die Altersgruppe „10 Jahre und älter“.